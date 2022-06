Tote nach Schüssen in Oslo : Tatverdächtiger ist der Polizei bereits bekannt

Zwei Menschen werden am Vorabend der Pride-Parade in einem Osloer Ausgehviertel erschossen, etwa 20 verletzt. Die Polizei ermittelt wegen Terrorverdachts. Ein Verdächtiger ist in Gewahrsam.

Polizisten untersuchen am Samstag in Oslo den Ort, an dem in der Nacht zwei Menschen durch Schüsse getötet und mehrere verletzt wurden. Bild: via REUTERS

Es war 1.14 Uhr am Samstagmorgen als die Polizei erste Meldungen über Schüsse in der Innenstadt von Oslo erhielt. Sie fielen vor dem „London Pub“, einem in der Schwulenszene der norwegischen Hauptstadt bekannten Club. Gut eine halbe Stunde später teilte die Polizei mit, dass zwei Menschen erschossen wurden, und viele weitere verletzt.

Einen Verdächtigen hat die Polizei festgenommen. Bilder aus der Nacht zeigen schwer bewaffnete Polizisten vor Absperrbändern und zerschossene Glasscheiben. Auf einem umarmen sich junge Menschen, und einer schwenkt die Regenbogenfahne. Es war die Nacht vor der geplanten Pride-Parade in Oslo.

Pride-Parade wird abgesagt

Am Morgen ist die Erschütterung in Norwegen groß. Die Polizei teilt mit, dass sie nach den Schüssen wegen Terrorverdachts ermittelt. Und die Pride-Parade wird abgesagt.

Am Samstagmorgen gibt es aber auch langsam mehr Klarheit mit Blick auf die Opfer – und auf den mutmaßlichen Täter. Auf einer Pressekonferenz teilt die Polizei mit, dass zehn Menschen schwer und elf weitere leicht verletzt sind. Es bestehe aber bei niemanden mehr Lebensgefahr. Laut Polizei hat es nicht nur vor dem „London Pub“ Schüsse gegeben, sondern auch auf der Straße davor und vor einer kleinen Bar in der Nähe. Die Gegend ist bei Nachtschwärmern in der Hauptstadt beliebt.

Die Ermittlungsbehörde gehen von einem Einzeltäter aus. Sie haben den Verdächtigen bereits kurz nach den ersten Meldungen, um 1.19 Uhr, in der Nähe des Tatorts überwältigt und festgenommen. Er ist, auch das ist am Samstagmorgen klar, der Polizei und den Sicherheitsdiensten bekannt. Er ist 42 Jahre alt, ein norwegischer Staatsbürger mit iranischen Wurzeln.

Er war bereits wegen schwerer Körperverletzung und Drogenbesitzes verurteilt worden. Im Juli 2019 war gegen ihn wegen Mordversuchs und des illegalen Besitzes einer Schusswaffe ermittelt worden, schreibt die norwegische Zeitung „Verdens Gang“, allerdings ohne Folgen.

Gegen den Mann wird nun wegen Mordes, versuchten Mordes und Terrors ermittelt. Das Motiv ist noch unklar. Die Polizei verfolgt noch mehrere Hypothesen.

„Ein grausamer und zutiefst schockierender Angriff“

Die Veranstalter der Pride-Parade in Oslo haben schon in der Nacht mitgeteilt, dass sie in enger Absprache mit der Polizei stünden. Am Samstagmorgen verkünden sie dann über die sozialen Medien, dass die Polizei die klare Empfehlung gegeben habe, die Parade abzusagen und sie sich daran halten. Sie bitten alle, die an der Parade hätten teilnehmen wollen, nicht zu erscheinen. Alle anderen Veranstaltungen rund um die Parade werden ebenfalls abgesagt.

„Wir senden herzliche Gedanken und Liebe an die nächsten Angehörigen, die Verwundeten und andere Betroffene“, äußern die Veranstalter. „Wir werden bald wieder stolz und sichtbar sein, aber heute werden wir unsere Pride-Feierlichkeiten von zu Hause aus begehen.“

Der norwegische Ministerpräsident Jonas Gahr Støre sagt norwegischen Medien, die Schießerei sei „ein grausamer und zutiefst schockierender Angriff auf unschuldige Menschen“ gewesen. „Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen.“ Man wisse noch nicht, was hinter dieser schrecklichen Tat stecke, „aber den Homosexuellen, die jetzt Angst und Trauer haben, möchte ich sagen, dass wir zusammenstehen“.