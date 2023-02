Forensische Ermittler der nordirischen Polizei (PSNI) sind an dem Sportkomplex in Omagh im Einsatz, nachdem dort am Mittwochabend auf einen Polizisten geschossen wurde. Bild: dpa

Nordirische Ermittler haben die Schüsse auf einen Polizisten in der Stadt Omagh als Terrortat eingestuft. „Ich kann bestätigen, dass wir den Vorfall als mit Terrorismus in Verbindung stehend einstufen", sagte der stellvertretende Polizeipräsident Mark McEwan am Freitag.

Der Polizist wurde bei dem Angriff schwer verletzt. Im Fokus der Ermittlungen steht demnach weiterhin die paramilitärische Gruppe New IRA. Am Freitag wurden zwei weitere Verdächtige festgenommen, einer 22 und der andere 43 Jahre alt. Drei Männer im Alter von 38, 45 und 47 Jahren waren bereits am Donnerstag festgenommen worden.

Beamter ermittelte im Paramilitär-Milieu

Zwei Maskierte hatten am Mittwochabend in der Stadt Omagh mehrere Schüsse auf einen Polizisten abgefeuert, während er nach einem Training mit seinem Sohn Fußbälle in ein Auto lud. Die Kinder mussten in Deckung gehen, Anwohner leisteten erste Hilfe.

Nach dem Angriff befand sich das Opfer Polizeiangaben zufolge in einem kritischen Zustand im Krankenhaus. Es soll sich um einen leitenden Beamten handeln, der im Milieu der Paramilitärs und Drogenkriminalität ermittelte.

Die New IRA ist ein Zusammenschluss von Splittergruppen der paramilitärischen IRA (Irisch-Republikanische Armee), die im jahrzehntelangen Bürgerkrieg für eine Vereinigung Nordirlands mit der Republik Irland kämpfte. Die paramilitärischen Gruppen in Nordirland sind eng mit der organisierten Kriminalität verbunden.

Lage wieder angespannter

Im Nordirland-Konflikt wurden rund 3500 Menschen getötet. Ende der 1990er Jahre legte die IRA die Waffen nieder, es kam zum Friedensschluss im Karfreitagsabkommen. Doch einige Militante blieben aktiv, auch aufseiten der protestantischen Anhänger der Union mit Großbritannien.

Seitdem kommt es nur noch ab und zu zu Angriffen auf Polizisten, die es früher regelmäßig gab. Nach dem Fund eines Sprengsatzes unter dem Auto einer nordirischen Polizistin im April 2021 hatte sich die New IRA zu dem versuchten Anschlag bekannt.

Derzeit ist die Lage wieder angespannt. Nordirland hat seit Februar 2022 keine arbeitsfähige Regierung, weil die pro-britische DUP aus Protest gegen das im Brexit-Abkommen vereinbarte Nordirland-Protokoll eine Beteiligung an der Exekutive verweigert. Den Unionisten sind insbesondere die Zollregelungen des Protokolls ein Dorn im Auge, weil diese de facto eine Seegrenze zwischen Nordirland und dem Rest des Vereinigten Königreichs schaffen.