Nach dem angekündigten Rückzug von Nicola Sturgeon schüttelt die sich um ihre Nachfolge bewerbende Finanzministerin Kate Forbes die Schottische Nationalpartei (SNP) durch. In mehreren Interviews verblüffte die gläubige Christin ihre Parteifreunde mit gesellschaftspolitischen Positionen, die von der SNP bisher mehrheitlich als reaktionär abgelehnt wurden. Kaum war die erst 32 Jahre alte Forbes aus dem Mutterschutz zurückgekehrt, erklärte sie sich in einem Video bereit, die Partei und die Regierung in Edinburgh zu führen. Manche überraschte das, weil Forbes bisher weiterführende Ambitionen glaubhaft abgestritten hatte. Aber nun strebt sie nicht nur das höchste politische Amt in Schottland an – sie will es offenbar mit anderen Schwerpunkten versehen als Sturgeon.

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London. Folgen Ich folge



Ihre Aussagen zu gleichgeschlechtlicher Ehe, unehelichen Kindern und Trans-Personen haben gleich drei prominente Parteifreunde ihre Unterstützung zurückziehen lassen. Mehrere schottische Zeitungen bezweifelten am Mittwoch, dass sie ihre Kandidatur werde aufrechterhalten können. Zuvor hatte sie sich veranlasst gesehen, sich in Demut zu üben: „Ich bedauere es zutiefst, dass ich Schmerzen und Verletzungen verursacht habe, denn das war nie meine Absicht, und ich bitte um Vergebung”, sagte sie.