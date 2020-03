Schon 1.700 Corona-Tote : „Das Schlimmste steht Spanien noch bevor“

In der Nacht zum Sonntag kamen die ersten Patienten. Wie zum einem Appell haben Soldaten die Betten in den Hallen der Madrider Messe kerzengerade aufgereiht. Vor wenigen Wochen drängten sich dort noch die Menschen an den Ständen Chinas und Italiens während der Tourismus-Messe Fitur. Im vergangenen Dezember versuchte die UN-Klima-Konferenz, in den Betonbauten die Welt zu retten, in denen seit Freitag fieberhaft das größte Notlazarett in Spanien entsteht.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. F.A.Z.

Bis zu 5.000 Krankenlager werden es am Ende sein. Gemeinsam und einsam zugleich werden in den Hallen Hunderte Patienten nebeneinander um ihr Leben kämpfen: Der Sicherheitsabstand zwischen den Betten ist zu groß für ein tröstendes Gespräch. Spanien hat neben Italien in Europa die schärfsten Einschränkungen der Bewegungsfreiheit verhängt: Seit einer Woche dürfen die meisten Menschen nur vor die Türe, um allein zum Einkaufen oder zum Arzt zu gehen; Spaziergänge und Joggen sind verboten.