Wenige Tage vor dem Treffen der EU-Innenminister am Donnerstag hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) seine Unterstützung für eine Re­form des europäischen Asylsystems be­kräftigt. „Wir haben von vornherein uns dafür entschieden, dass wir die eu­ropäische Reform des Asylsystems un­terstützen und voranbringen wollen“, sagte Scholz am Dienstag in Berlin beim Europaforum des Westdeutschen Rundfunks (WDR).

Eckart Lohse Leiter der Parlamentsredaktion in Berlin. Folgen Ich folge



Beim Bemühen um eine Einigung „sind wir so weit, wie wir noch nie waren“. Deshalb wolle er, „bev­or es nicht endgültig nicht geklappt hat, den Optimismus nicht aufgeben“. Es solle zu einer engen Kooperation der Staaten an den Außengrenzen mit allen anderen kommen. Für Dienstagabend war ein Treffen des Bundeskanzlers mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Potsdam geplant. Möglicherweise wird es auch dabei darum gehen, wie am Donnerstag eine Einigung zum Asylsystem gefunden werden kann.