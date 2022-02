Antrittsbesuch in der Ukraine : Scholz kann sich in Kiew nur wiederholen

Der Name „Nord Stream 2“ kommt Scholz wieder nicht über die Lippen. Dennoch gibt er sich beim Treffen mit Staatspräsident Selenskyjj entschlossen. Wenn Russland angreife, „dann wissen wir, was zu tun ist“.

In Kiew: Bundeskanzler Scholz (links) mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj Bild: via REUTERS

Mehrfach hebt der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Kiew die herausragende Unterstützung Deutschlands für die bedrängte Ukraine hervor. Er nennt die militärischen Truppenbewegungen Russlands in der Nähe der ukrainischen Grenze „für uns nicht nachvollziehbar“ und kommt dann immer wieder auf die herausragende finanzielle Unterstützung zu sprechen, die Deutschland der Ukraine seit 2014 gewähre, also seit dem Beginn der russischen Aggressionspolitik. Kein anderes Land habe der Ukraine „so kräftig“ geholfen, sagt Scholz.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Er wiederholt die Summe von insgesamt mehr als zwei Milliarden Dollar finanzieller Hilfen, die aus Deutschland nach Kiew geflossen sei, und ergänzt das um die Ankündigung, 150 Millionen aus einem bestehenden Kredit würden rascher als geplant zugeteilt, 150 weitere Millionen mit einem neuen Kredit zur Verfügung gestellt.

Mit Blick auf die aktuelle russische Bedrohung, der Kiew mit Kreditmitteln kaum begegnen kann, belässt es Scholz bei den bekannten Hinweisen, die Bundesrepublik habe bei der Ausbildung ukrainischer Offiziere geholfen, es seien ukrainische Verwundete in deutschen Krankenhäusern gepflegt und erst kürzlich sei ein komplettes Feldlazarett an die Ukraine übergeben worden. Und auf die Frage, ob jenseits der deutschen Weigerung, die Ukraine mit „letalen Waffen“ zu unterstützen, die erbetene Lieferung von militärischem Gerät möglich sei, antwortet der Kanzler unwirsch: Deutschland prüfe jede Anfrage, und wenn die Prüfung abgeschlossen sei, „dann kann man dazu auch was sagen“.

Kiew will weiter in die NATO

Zu der akuten Frage, die am Montag Kiew elektrisiert, kann Scholz sich allerdings ohnehin kaum äußern. Es geht um Bemerkungen des ukrainischen Botschafters in London, der zunächst in Aussicht gestellt hatte, Kiew könne den Wunsch nach einer NATO-Mitgliedschaft verschieben. Der Diplomat hatte sich alsbald korrigiert, in Moskau wurden seine Worte dennoch wohlwollend kommentiert, in Kiew wurden sie relativiert. Es bleibe der Wunsch der Ukraine, Mitglied der NATO zu werden, sagt Staatspräsident Wolodymyr Selenskyj im Beisein seines deutschen Gastes. Vielleicht sei das auch nur ein Traum, fügt er hinzu. Er bittet jedenfalls um Geduld – niemand wisse, wie lang es dauere, bis dieser Wunsch Wirklichkeit werde. Und stellt dann noch einmal klar: Von Kiew gehe nicht die Botschaft aus, dass die NATO-Mitgliedschaft nicht mehr angestrebt werde.

Scholz bleibt in Kiew wenig mehr, als abermals die Entschlossenheit Deutschlands, der EU, ja des Westens insgesamt zu versichern, es werde weitreichende wirtschaftliche, politische und geostrategische Folgen haben, falls Putin die territoriale Integrität der Ukraine verletze. Einmal mehr nennt er die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 nicht bei ihrem Namen, aber gibt wieder zu verstehen, dass diese neue Leitung von den Konsequenzen mit betroffen sein würde. Deutschland sei zu „sehr weitreichenden und effektiven Sanktionen bereit“, sagt der Kanzler etwa, und falls Russland entsprechend handele, „dann wissen wir, was zu tun ist“.

F.A.Z. Frühdenker – Der Newsletter für Deutschland Werktags um 6.30 Uhr ANMELDEN

Die Besuche Scholz’ in Kiew und Moskau wurden vom Berliner Kanzleramt bewusst getrennt gehalten und als jeweils einzelne Reisen konzipiert. Es sollten Nebenbotschaften vermieden werden, die aus Begleitumständen hätten herausgelesen werden können – ob etwa der Kanzler lieber in Kiew oder lieber in Moskau übernachtet hätte, ob die Reise über Kiew nach Moskau womöglich den russischen Aufenthalt herabgesetzt hätte.