Hilfe zum Wiederaufbau : Ein Marshallplan für die Ukraine

Aktualisiert am

Auch wenn Frieden für die Ukraine noch fern zu sein scheint, muss schon jetzt an den Wiederaufbau gedacht werden. Ein Gastbeitrag von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Bundeskanzler Olaf Scholz.

Zerstörungen in der südukrainischen Stadt Mykoljaiw am 23. Oktober Bild: Reuters

Der Mut der Ukrainerinnen und Ukrainer angesichts des russischen Überfalls auf ihr Land ist beeindruckend. Ihr Durchhaltevermögen und ihre Standfestigkeit gegen diese völkerrechtswidrige Aggression sind es auch. Letztlich ist es genau dieser Mut der Ukraine, der uns am 25. Oktober in Berlin zusammenführt. Dort wollen wir mit Fachleuten darüber diskutieren, wie die Staatengemeinschaft der Ukraine beim Wiederaufbau am besten helfen und sie unterstützen kann.

Mit der Gestaltung des Wiederaufbaus bestimmt sich, welches Land die Ukraine künftig sein wird. Ein Rechtsstaat mit starken Institutionen? Eine agile und moderne Wirtschaft? Eine lebendige Demokratie, die zu Europa gehört? Auch wenn man mit historischen Vergleichen stets vorsichtig sein sollte, geht es hier um nicht weniger, als einen neuen Marshallplan des 21. Jahrhunderts zu schaffen. Eine Generationenaufgabe, die jetzt beginnen muss.