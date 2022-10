Krisentreffen mit Macron : „Soloreiter“ Scholz sucht keine Nähe

Die Begrüßung für Bundeskanzler Olaf Scholz im Innenhof des Elysée-Palastes ist am Mittwoch so herzlich wie immer ausgefallen. Präsident Emmanuel Macron lächelte den Gast aus Berlin an und hieß ihn mit einem freundlichen „Olaf“ und Händedruck willkommen.

Auf dem Menü für das dreistündige Arbeitsmittagessen stand dabei nicht nur leichte Kost von Elysée-Küchenchef Fabrice Desvignes. In der europäischen Energiepolitik, der deutsch-französischen Rüstungskooperation, aber auch in der China-Politik fällt es Scholz und Macron schwer, gemeinsame Positionen zu erarbeiten. Der Präsident lehnte es ab, eine gemeinsame Pressekonferenz im Anschluss an die Unterredung zu organisieren. Dabei hatte der stellvertretende Regierungssprecher in Berlin eine Pressekonferenz im Elysée an­gekündigt, sodass die Absage als ein Zeichen für die angespannten Beziehungen bewertet wurde.

In der vergangenen Woche verständigten sich beide Regierungen kurzfristig darauf, den jährlichen Höhepunkt ihrer Zusammenarbeit, den deutsch-französischen Ministerrat in Fontainebleau, zu verschieben, ohne ein neues Datum festzulegen. Das Krisensignal, das sie damit aussendeten, nahmen sie in Kauf. Seither vergeht kein Tag, an dem nicht neue Details über Unstimmigkeiten herauskommen. Dadurch rückt vollkommen in den Hintergrund, wie eng die Kooperation dennoch bleibt.

Keine gemeinsame Reise nach China

Die französische Presse misst dem Zerwürfnis große Bedeutung bei. Le Figaro stellte auf seiner Titelseite Scholz in deutscher Sprache als „Soloreiter“ vor. Libération titelte „Olalaf! – Spannungen zwischen Frankreich und Deutschland“. Den Vorwurf, dass Deutschland sich innerhalb der EU isoliere, erhobt Macron beim jüngsten EU-Gipfel in Brüssel auch selbst. Insider berichten, dass der Präsident mit der kooperativen Haltung der vergangenen Wochen bei Scholz kein Gehör fand und sich deshalb für die konfrontative Methode entschieden habe. Eine Vertrautheit wie mit Scholz’ Vorgängerin Angela Merkel, die sich fast täglich per SMS mit Macron austauschte und am Ende von EU-Gipfeln zu später Stunde noch ein Gläschen im Hotel Amigo in Brüssel mit ihm trank, gebe es ohnehin mit dem spröden Hanseaten nicht.

Die Entscheidung über den Cosco-Einstieg im Hamburger Hafen gilt zudem nicht als beste Visitenkarte für den Elysée. Macron fordert seit langem, dass die EU-Partner sich im Namen der strategischen Autonomie stärker abstimmen, wenn es um den Verkauf kritischer Infrastruktur an China geht. In Brüssel hob er am Freitag mit Nachdruck hervor, dass sich die EU nicht als „offener Supermarkt“ verstehen dürfe, in dem sich China nach Belieben bediene. „Wir brauchen jetzt Regeln und müssen als Europäer für Infrastrukturen die sensiblen Punkte definieren“, sagte er während der Abschlusspressekonferenz.

Die Reise des Bundeskanzlers Anfang November nach Peking wird im Elysée kritisch gesehen. Chinas Staatschef Xi Jinping hatte Macron noch vor Scholz eingeladen, doch im Elysee sah man es für geboten, die autoritäre Wende zunächst zu analysieren und nicht sofort mit einem Besuch zu business as usual überzugehen. Macron schlug Scholz eine gemeinsame Reise vor, auch hielt man im Elysée einen Besuch nach dem G 20-Gipfel in Bali für angemessener. Beide Vorschläge lehnte das Bundeskanzleramt ab.

Erst kränkelnd, dann vor der Kamera

Macron hat sich kurzfristig an diesem Donnerstag zu einem Besuch bei dem Rüstungsunternehmen MBDA in Bourges entschlossen. MBDA fertigt Luftverteidigungssysteme, die bei der deutschen Initiative über einen Abwehrschirm European Sky Shield nicht in die engere Auswahl genommen wurden. Bei den deutsch-französischen Rüstungsprojekten regt sich Kritik daran, dass der deutsche Ko-Vorsitzende der deutsch-französischen parlamentarischen Versammlung, Nils Schmid (SPD), eine Debatte der Parlamentarier verhindern will. So lehnte Schmid es ab, eine Arbeitsgruppe ins Leben zu rufen, wie dies mehrere Abgeordnete aufgrund der aktuellen Verständigungsschwierigkeiten zu Großprojekten wie dem Kampfflugzeugsystem FCAS angeregt hatten.

Dem Bundestag kommt bei der Finanzierung eine wichtige Rolle zu, gerade deshalb wollten die Volksvertreter darüber diskutieren. Der elsässische Abgeordnete Patrick Hetzel (LR) bescheinigt der Bundesregierung Scholz insgesamt ein geringes Interesse am Austausch mit Frankreich: „Das ist zutiefst beunruhigend“. Hetzel hat in der aktuellen Fragestunde in der Nationalversammlung die Europastaatssekretärin Laurence Boone dazu befragt. „Das deutsch-französische Paar ist nicht geschwächt, im Gegenteil, es funktioniert sehr gut. Wir haben nicht entschieden, den Deutsch-Französischen Ministerrat abzusagen, sondern zu verschieben“, sagte Boone.

Im vertraulichen Kreis werden andere Erfahrungen preisgegeben. Am Tag vor der Verkündung des 200-Milliarden-Euro-Entlastungspakets war Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt (SPD) zu Gesprächen in Paris. Die Planungen zum „Doppelwumms“ soll er nicht mit einer Silbe erwähnt haben, was den Überrumpelungseffekt in Paris erklärt. In die selbe Zeitspanne fiel ein Gespräch des Bundeskanzlers mit Premierministerin Elisabeth Borne, das aufgrund der Corona-Erkrankung von Scholz per Videoschalte stattfinden sollte. Die Unterredung wurde kurzfristig abgesagt, da sich der Kanzler „unwohl“ fühle, wie es hieß. Umso erstaunter war man, als dieser wenige Stunden später und plötzlich ganz munter in einer Videokonferenz die 200-Milliarden-Einigung verkündete.