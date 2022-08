Besuch in Toronto : Scholz sieht Kanada als mögliche Supermacht für nachhaltige Energie

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Hoffnung geäußert, dass Deutschland Flüssiggas aus Kanada geliefert bekommt. Da sich Deutschland mit großer Geschwindigkeit aus der Abhängigkeit von russischer Energie befreie, sei Kanada nun der „Partner der Wahl“, sagte Scholz am Dienstag in Toronto auf einem deutsch-kanadischen Wirtschaftsforum in Toronto. Für den Moment bedeute die neue Lage, dass die Importe von Flüssiggas nach Deutschland erhöht werden müssten. „Wir hoffen, dass das kanadische LNG dabei eine wichtige Rolle spielen wird.“

Damit zeigte sich Scholz in dieser Frage etwas optimistischer als der kanadische Ministerpräsident Justin Trudeau. Der hatte am Vortag noch gesagt, man wolle zwar prüfen, ob eine Ausfuhr kanadischen Flüssiggases möglich sei, schließlich wolle man Deutschland in seiner derzeitigen Lage helfen. Doch müsse sich das auch wirtschaftlich lohnen. Kanada ist derzeit dabei, ein erstes LNG-Terminal zu bauen, das aber an der Westküste des Landes entsteht, also für den Export in asiatische Länder vorgesehen ist. Außerdem müsste Gas über weite Strecken durch Kanada transportiert werden, um an die Ostküste zu gelangen.

Kanada und Deutschland im „globalen Puzzle“

Scholz zeigte sich überzeugt, Kanada habe das Potential, eine „Supermacht für nachhaltige Energie und nachhaltige Ressourcenproduktion“ zu werden. Deutschland sei bereit, einer der engsten Partner Kanadas zu werden. Scholz bezog das auf den Kampf gegen den Klimawandel oder auch die Entwicklung moderner wissenschaftlicher Methoden und Techniken, etwa der Künstlichen Intelligenz. Man könne „Technik- und Wissenschaftsgeschichte“ schreiben. In dem „globalen Puzzle“, das die multipolare Welt sei, „sind Kanada und Deutschland zwei perfekt aufeinander abgestimmte Teile“.

Scholz’ Bemühungen um noch intensiveren Kontakt mit Kanada finden vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine statt. Es geht dem Kanzler nicht nur darum, neue Partner für die Energieversorgung Deutschlands zu finden, sondern ebenfalls darum, andere Rohstoffe als Energieträger aus dem an Rohstoffen reichen Kanada zu importieren. Das spielte bei der dreitägigen Reise des Kanzlers und des Vizekanzlers nach Kanada ebenfalls eine wichtige Rolle. Doch zudem ging es Scholz darum, die politische Nähe zu Kanada zu festigen. „Die äußeren Erschütterungen, die wir erleben, stärken nur unsere Entschlossenheit, neue Partner zu suchen und alte Freundschaften zu vertiefen“, so Scholz in seiner Rede. „Wie unsere zwischen Kanada und Deutschland.“

„Die richtigen Partner sind da“

Der Kanzler machte deutlich, dass gemeinsame Bemühungen im Kampf gegen den Klimawandel und auf anderen Feldern nicht an finanziellen Hürden scheitern würden. „Die Möglichkeiten sind also da, der politische Wille ist da, die richtigen Partner sind da“, sagte Scholz und fügte hinzu: „Das nötige Kapital ist auch da.“ Diesen Eindruck habe er von seinem Treffen am Montag mit Vertretern der kanadischen Pensionskassen mitgenommen, sagte der Bundeskanzler. Diese suchten „gezielt“ nach Investitionen in ökologisch und sozial nachhaltige Projekte. Entsprechendes höre er auch von deutschen Wirtschaftsführern.

Das wichtigste Ereignis am dritten Tag der Reise des Kanzlers und des Wirtschaftsministers war die Unterzeichnung eines Abkommens zur Zusammenarbeit bei der Wasserstoffherstellung. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und der kanadische Energieminister Jonathan Wilkinson reisten dazu ebenso wie Scholz und der kanadische Ministerpräsident Justin Trudeau am Dienstagnachmittag in die kanadische Provinz Neufundland, um dort ein deutsch-kanadisches Wasserstoffabkommen zu unterzeichnen.

Neufundland gilt als besonders geeignet

Grüner, also ohne fossile Brennstoffe hergestellter Wasserstoff ist aus Sicht der Bundesregierung ein wichtiger Schlüssel für eine klimaneutrale Wirtschaft. Das Abkommen wird als „Meilenstein“ dafür betrachtet, um den sogenannten internationalen Markthochlauf von grünem Wasserstoff zu beschleunigen und den Weg für neue transatlantische Kooperationsprojekte zu ebnen. Erste Lieferungen von Kanada nach Deutschland sollen bereits ab 2025 erfolgen. Kanada und Deutschland arbeiten im Rahmen einer deutsch-kanadischen Energiepartnerschaft bereits seit mehr als einem Jahr intensiv im Bereich Wasserstoff zusammen. Im Rahmen des Abkommens will Kanada die Produktion von Wasserstoff vorantreiben, insbesondere aus erneuerbarer Elektrizität für den Export nach Deutschland.

Neufundland gilt als günstiger Standort für die Produktion von grünem Wasserstoff, der mithilfe erneuerbarer Energien erzeugt wird. Es gibt in der dünn besiedelten Region viel Wind und viel Fläche, um diesen in Energie umzuwandeln. Bei der Nutzung von Wasserstoff entstehen keine Treibhausgase. Doch muss zur Herstellung mit großem Energieaufwand Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten werden. Klimafreundlich ist diese Elektrolyse nur, wenn dafür nachhaltig produzierte Energie verwendet wird, also zum Beispiel Strom aus Sonne oder Wind.