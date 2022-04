Gastbeitrag in „Le Monde“ : Scholz ruft indirekt zur Wahl Macrons auf

In der Stichwahl in Frankreich geht es auch um die Zukunft Europas. Die Regierungschefs von Deutschland, Spanien und Portugal sprechen sich gegen Le Pen aus, ohne sie beim Namen zu nennen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sowie die sozialistischen Ministerpräsidenten Spaniens und Portugals, Pedro Sánchez und António Costa, haben die Franzosen implizit zur Wahl von Amtsinhaber Emmanuel Macron bei der Stichwahl am Sonntag aufgerufen. In einem am Donnerstag von der französischen Tageszeitung „Le Monde“ veröffentlichten Gastbeitrag sprachen sich die drei Regierungschefs gegen die rechtspopulistische Gegenkandidatin Macrons, Marine Le Pen, aus – ohne diese jedoch beim Namen zu nennen. Die Franzosen hätten die Wahl zwischen einem demokratischen Kandidaten und einer Rechtsaußen-Kandidatin. Sie hofften, dass die Franzosen „ein Frankreich wählen, das unsere gemeinsamen Werte verteidigt“, hieß es in dem Beitrag.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron geht nach dem Fernsehduell mit seiner Rivalin Marine Le Pen als Favorit in die Stichwahl um die Präsidentschaft, auch nach der fast drei Stunden langen und teils hitzig geführten TV-Debatte. In einer Umfrage des Senders BFM in der Nacht zum Donnerstag fanden 59 Prozent der Zuschauer Macron überzeugender. Zugleich kam sein Auftritt laut dem Institut Elabe aber bei der Hälfte der Franzosen als arrogant an, während Le Pen volksnäher als Macron wirkte. Laut Demoskopen kann Macron bei der Stichwahl am Sonntag mit seiner Wiederwahl rechnen: Ihm werden bis zu 56 Prozent der Stimmen vorhergesagt. Damit läuft es auf ein weit weniger enges Rennen hinaus, als vor der ersten Wahlrunde angenommen.

Le Pen war besser vorbereitet als 2017

Eine Wahl Le Pens zur französischen Präsidentin würde Europa nach Ansicht des Grünen-Politikers Anton Hofreiter nachhaltig verändern und die Demokratie bedrohen. Der Vorsitzende des Europa-Ausschusses im Bundestag sagte der Nachrichtenagentur Reuters: „Sie ist de facto abhängig von Putin – und der will Demokratie und Freiheit in Europa zerstören“, fügte er mit Verweis auf den russischen Präsidenten hinzu.

In dem TV-Duell warf auch Macron Le Pen mit Blick auf einen früheren Kredit einer russischen Bank an ihre Partei vor, von Russlands Machthaber Wladimir Putin abhängig zu sein. Sie erwiderte, ihre Unabhängigkeit sei durch den Kredit nicht beeinträchtigt. Zugleich sprach sie sich gegen ein Importverbot für russisches Gas aus, das aus ihrer Sicht wegen verheerender wirtschaftlichen Folgen „Harakiri“ bedeuten würde.

Le Pen präsentierte sich zugleich als Anwältin der Verbraucher, deren Kaufkraft sie steigern will. Macron warf der für eine kräftige Mehrwertsteuersenkung auf Energie eintretenden Konkurrentin vor, ihre Vorschläge seien teilweise wirklichkeitsfremd. Dies gelte auch für Lohnsteigerungen, die sie im Falle ihrer Präsidentschaft erreichen wolle.

Mehr zum Thema 1/

Le Pen zeigte sich in der Fernsehdebatte besser vorbereitet als 2017, als sie nach Ansicht vieler Beobachter beim damaligen TV-Duell gegen Macron schlechter abschnitt. Sie erlitt bei der Präsidentenwahl damals eine krachende Niederlage gegen Macron, der 66,1 Prozent der Stimmen erhielt. Anders als seinerzeit zog sie nun nicht mehr mit der Forderung nach einem Ausstieg aus der Euro-Zone in den Wahlkampf. Die EU soll aber nach ihrer Vorstellung durch ein „Europa der Nationen“ ersetzt werden.

F+Newsletter – das Beste der Woche auf FAZ.NET Samstags um 9.00 Uhr ANMELDEN

Macron warf seiner Rivalin vor, insgeheim strebe sie weiter einen Austritt aus dem Euro an: „Heute wolle sie zwar weiter heraus, aber sie sagen es nicht mehr.“ Der Pro-Europäer hob zugleich hervor, er setze auf die deutsch-französische Achse. Le Pen erwiderte, sie habe im Europaparlament beobachtet, wie „die Deutschen die Interessen der Deutschen“ verteidigt hätten. Sie wolle die EU zwar verändern, aber nicht aus ihr austreten.