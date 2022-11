Scholz in China : Deutschland darf den Russland-Fehler nicht wiederholen

Bundeskanzler Olaf Scholz und der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping am Freitag in Peking Bild: EPA

Der Bundeskanzler hat in Peking gesagt, es sei gut und richtig, dass er in die chinesische Hauptstadt gekommen sei. In der Tat spricht grundsätzlich nichts dagegen, dass der deutsche Regierungschef zu einem (verspäteten) Antrittsbesuch in eines der führenden Länder der Welt reist. In Washington und Moskau war er schon, und Scholz hat dokumentiert, dass Deutschland in Asien engere Partner hat als China: Seine erste Reise auf den immer bedeutenderen Kontinent führte ihn im Frühjahr gerade nicht nach Peking, sondern nach Japan.

Auch gegen den Zeitpunkt ist wenig einzuwenden. Ja, der Kanzler kam direkt nach dem Parteitag der chinesischen KP, der Xi Jinpings Alleinherrschaft über Partei und Staat zementierte. Aber sollte man deshalb nicht mehr mit ihm reden? Doch eher gerade deshalb. Schließlich wurde noch eingewandt, Scholz hätte doch auf Macrons Angebot eingehen können, zusammen zu fahren. Aber erstens gibt es deutsch-chinesische Themen, die mit französisch-chinesischen Themen nichts zu tun haben, und was wäre dann mit Italien, Polen, Spanien oder den vielen kleineren Staaten in Europa? Auch Berlin und Paris sprechen nicht für die EU, das können allenfalls die Brüsseler Institutionen.

Konkreter Fortschritt beim Impfen

Eine andere Frage ist, was Scholz mit diesem Besuch erreichen konnte. Nach dem, was er in der Pressekonferenz darlegte, ging es in seinen Gesprächen um fast jedes relevante Thema der bilateralen Beziehungen und der Weltpolitik. Konkrete Fortschritte allerdings gab es nur in einem Punkt: Die chinesische Führung hat sich offenbar bereit erklärt, westliche Expats im Lande mit dem Corona-Impfstoff von Biontech impfen zu lassen. Dass dies ein erster Schritt zu einer allgemeinen Zulassung des Mittels in China werden könnte, wie Scholz sagte, ist nicht gewiss. Die drakonische Null-Covid-Politik ist eng mit Xis Nationalismus und Kontrollpolitik verbunden. Die gesellschaftliche Freiheit, die westliche Impfstoffe bieten, könnte von der aktuell stark auf Regimesicherheit bedachten Führung sogar als Gefahr gesehen werden.

Wie sich die Zeiten geändert haben, kann man daran ablesen, dass Scholz der erste deutsche Kanzler war, der mit konkreten geopolitischen Anliegen im Gepäck nach Peking reiste. Xi ist vielleicht die einzige Person auf der internationalen Bühne, die noch nennenswerten Einfluss auf Putin ausüben kann. Scholz versicherte, er sei sich mit dem Staats- und Parteichef einig gewesen, dass atomare Drohgebärden unverantwortlich und gefährlich seien. Trotzdem sollte man Chinas Hebel in dieser Frage nicht überschätzen. Putin hat immer wieder gezeigt, dass er bereit ist, sehr hohe Kosten für seinen Angriffskrieg in Kauf zu nehmen. Ob er zur Atombombe greift, wird wahrscheinlich davon abhängen, wie gefährdet seine eigene Herrschaft ist. Die kann ihm selbst Xi nicht sichern.

Eine „Entkopplung“ ist illusorisch

Bei allem anderen, was am Freitag in Peking zur Sprache kam, von Taiwan über Xinjiang bis zu Klimawandel und Handel lässt sich auf einer Stippvisite noch weniger erreichen. Hier gibt es vor allem in der deutschen Öffentlichkeit immer wieder unrealistische Erwartungen. Man kann das Schicksal der Uiguren offen ansprechen, wie der Kanzler das getan hat, aber man sollte es nicht zum Gradmesser für die Beziehungen zu dem Land machen. Dafür gibt es zu viele andere wichtige Fragen, siehe Ukraine. Und selbst beim Klimaschutz wird China, der größte Verschmutzer der Erdatmosphäre, auf absehbare Zeit nicht in dem Tempo handeln, wie sich das hiesige Aktivisten vorstellen. Auch das ist ein Grund, warum es in dieser Debatte stärker um die Anpassung an die Erderwärmung gehen sollte.

Das schwierigste Thema bleibt der Handel, und das nicht nur, weil weiter erhebliche Ungleichgewichte bestehen, vor allem beim Marktzugang. Auch da wird oft ein Popanz aufgebaut: Dass eine Exportnation wie Deutschland in der globalisierten Welt auf wirtschaftlichen Austausch mit China verzichten könnte, Stichwort „Entkopplung“, ist illusorisch. Das machen nicht mal die Vereinigten Staaten. Das Problem in Deutschland bestand immer in der Gleichsetzung des nationalen Interesses mit den Profiten der Industrie. Die deutsche Politik darf die Welt nicht wie ein Kaufmann betrachten, etwa wenn es um kritische Infrastruktur wie einen Hafen geht. Sicherheit und Unabhängigkeit gehen vor. Da hat der Kanzler noch manches zu lernen.

China und Deutschland sind Partner und Rivalen, das ist das Paradox der Globalisierung. Die entscheidende Frage lautet, wo sich Europas Führungsmacht strategisch positioniert: im westlichen Lager oder zwischen Amerika und China, wie das Peking gerne sähe? Im Fall Russlands hat sich Berlin da falsch entschieden, diesen Fehler sollte man nicht noch einmal machen.