Am Abend wird Bundeskanzler Olaf Scholz im Weißen Haus empfangen. Schon vor dem Besuch sagt er, die Beziehungen der beiden Länder seien so gut, wie seit Jahren nicht.

Olaf Scholz im März in Berlin Bild: AFP

Vor seinem Treffen mit dem amerikanischen Präsidenten Joe Biden im Weißen Haus hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) das vertrauensvolle Verhältnis mit den Vereinigten Staaten hervorgehoben. Die Beziehungen zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten seien „so gut, wie sie seit vielen Jahren nicht gewesen“ seien, sagte Scholz am Freitag vor Journalisten in Washington. Dies sei wichtig in diesen Zeiten des „furchtbaren Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine“.

Aber die Weiterentwicklung der transatlantischen Zusammenarbeit werde auch „auf Dauer“ wichtig sein, sagte Scholz weiter. „Grundlage dafür ist Vertrauen, dass man immer wieder miteinander spricht und diskutiert, und das ist genau, was wir tun“, fügte er hinzu.

Der Bundeskanzler wird am Abend im Weißen Haus von Präsident Joe Biden empfangen. Zentrales Thema der Gespräche in Washington wird der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sein. Dabei dürfte es um weitere Hilfen für Kiew, womöglich aber auch um Chinas wachsende Bedeutung im Ukrainekrieg gehen. Scholz hatte im Vorfeld der Reise gesagt, bei den Gesprächen mit Biden solle die „enge Abstimmung“ mit den Vereinigten Staaten fortgeführt werden. Die transatlantische Partnerschaft sei „enger und vertrauensvoller denn je“.

Allerdings hatte es bei der Unterstützung der Ukraine auch Meinungsverschiedenheiten zwischen Berlin und Washington gegeben. So kam es im Januar bei der Frage der Lieferung westlicher Kampfpanzer zu Spannungen zwischen beiden Regierungen. Scholz hatte im Februar 2022 seinen Antrittsbesuch als Kanzler in Washington absolviert und wird nun zum zweiten Mal im Weißen Haus empfangen.