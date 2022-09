Irakli Garibaschwil in Berlin : Scholz: Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien „macht keinen Sinn“

Während einer Pressekonferenz mit Georgiens Ministerpräsidenten hat Olaf Scholz Alleingänge in puncto Waffenlieferungen an die Ukraine ausgeschlossen. Außerdem äußerte er sich zur Situation im Südkaukasus.

Bundeskanzler Olaf Scholz und sein georgischer Amtskollege Irakli Garibashvili am Mittwochnachmittag in Berlin. Bild: dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Aserbaidschan und Armenien aufgerufen, ihren Konflikt auf dem Verhandlungsweg beizulegen und von weiteren Kämpfen abzusehen. „Dieser Konflikt macht keinen Sinn“, sagte Scholz am Mittwoch in Berlin bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Georgiens Ministerpräsident Irakli Garibaschwili.

Die Bundesregierung hatte sich zuvor schon „zutiefst besorgt“ wegen Berichten über Kampfhandlungen an der armenisch-aserbaidschanischen Grenze gezeigt. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sprach dabei auch von Angriffen auf zivile Infrastruktur und Wohnorte. Ein Dialog müsse fortgesetzt werden. „Deshalb unterstützen wir auch das Vermittlungsangebot der Europäischen Union“, sagte der Sprecher.

Er wollte sich nicht dazu äußern, von welcher Seite die jüngste Eskalation ausgegangen ist, da es keine unabhängigen Beobachter gebe. Im Schatten des Ukrainekriegs waren in der Nacht zum Dienstag schwere Auseinandersetzungen zwischen den beiden verfeindeten Ex-Sowjetrepubliken ausgebrochen.

In der Debatte um eine Lieferung von Kampfpanzern in die von Russland angegriffene Ukraine hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) deutsche Alleingänge wiederholt ausgeschlossen. „Deutschland gehört zu den Ländern, die die Ukraine am meisten unterstützen: finanziell, humanitär, aber auch was Waffenlieferungen betrifft“, sagte Scholz während der Pressekonferenz. Die bereits zur Verfügung gestellten schweren Waffen seien „entscheidend für die Entwicklung des Konflikts im Osten der Ukraine“ und hätten dazu geführt, dass die Ukraine „sehr sichtbar ihr eigenes Land zu verteidigen in der Lage ist“. Scholz sagte: „Entlang dieser Linie werden wir auch weiter agieren.“