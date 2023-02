Am Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine tritt Bundeskanzler Olaf Scholz am Freitag eine Reise nach Indien an. Der Zeitpunkt deutet an, worum es dabei hauptsächlich gehen wird. Politologen in der Region sehen den Besuch vor allem im Zusammenhang mit Versuchen des Westens, im Konflikt mit Russland Neu Delhi stärker auf ihre Seite zu ziehen. Bisher hat Indien die Invasion nicht verurteilt und den Handel mit Russland sowie den Import russischen Öls sogar noch ausgebaut. Auch sei der Besuch im Rahmen der deutschen Bemühungen zu sehen, die Partnerschaften im Indopazifik zu vertiefen und der Diversifizierung in Asien nach dem Prinzip „China plus eins“ voranzutreiben, sagt Chilamkuri Raja Mohan vom Asia Society Policy Institute in Delhi im Gespräch mit der F.A.Z. Deutschland sehe in Indien einen „Schlüsselpartner“ in der Region, sagt auch Happymon Jacob von der Jawaharlal-Nehru-Universität in Neu Delhi.

Mit dem Besuch wird Scholz dem Eindruck entgegentreten, dass wegen des Kriegs die Entwicklungen in Asien bei den Europäern weniger Beachtung fänden. Die Bundesregierung hatte die Region in den vergangenen Jahren verstärkt in den Fokus der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik gerückt. Dieses Interesse wird auch in den Ländern selbst wertgeschätzt. Zwar gebe es Nuancen, aber generell stehe die Indopazifik-Region deutschem und europäischem Engagement recht positiv gegenüber, sagt Frederick Kliem von der S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) in Singapur. Die Veröffentlichung der Indopazifik-Leitlinien im Jahr 2020 wurde von Ländern, die sich eine Balance verschiedener Mächte in der Region wünschen, ebenso begrüßt wie die Entsendung der Fregatte Bayern und die Verlegung von Eurofightern in die Region.