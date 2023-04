Aktualisiert am

Kanzler in Rumänien : Scholz lobt Reparaturzentrum für ukrainische Waffen

Um rumänisch-deutsche Themen geht es beim Besuch des Kanzlers in Bukarest kaum. Zu sehr dominiert der Krieg gegen die Ukraine. Dann kommt auch noch die Präsidentin der Republik Moldau dazu – mit eigenen Sorgen.

Nach 13 Jahren ist mit Olaf Scholz am Montag wieder ein deutscher Kanzler zu einem bilateralen Treffen in Bukarest eingetroffen, und doch ist es in diesen Zeiten viel mehr als nur ein Antrittsbesuch beim rumänischen Präsidenten Klaus Johannis. Das wird schon dadurch deutlich, dass später auch Maia Sandu, die Präsidentin der Republik Moldau, dazu kam, um mit den beiden zu sprechen.

Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine gehört Rumänien zu den Ländern, die in den Fokus der europäischen Sicherheitspolitik gerückt sind. Bei der Lieferung und Reparatur von Waffen an die Ukraine nimmt es eine immer wichtigere Rolle ein und ebenso für die Unterstützung von Moldau, dass sich durch Moskau bedrängt sieht. Rumänien aber hat beim Besuch des Kanzlers noch ein anderes Thema auf der Agenda: den Beitritt zum Schengenraum.

Nach dem ersten Gespräch am Vormittag stehen Scholz und Johannis vor der Presse im Cotroceni-Palast und loben die guten Beziehungen. Deutschland ist nicht nur der wichtigste Handelspartner Rumäniens, sondern auch zweitgrößter Investor im Land. Scholz macht gleich deutlich, dass Rumänien bald auch der Schengen-Beitritt gewährt werde sollte. Er sagt, dass Deutschland sich für einen Beitritt in diesem Jahr einsetze, Bukarest habe alle Bedingungen erfüllt. Aber schon beim Austausch der diplomatischen Freundlichkeiten rückt der Krieg im Nachbarland ins Zentrum – und das, was Rumänien leistet, um die Ukraine zu unterstützen.

Scholz hebt die Übereinstimmung bei der Sicht auf die zentralen außen- und sicherheitspolitischen Herausforderungen hervor und spricht seine Anerkennung aus, für die wichtige Rolle, die Rumänien bei den Flüchtlingen eingenommen habe. Etwa 3,8 Millionen Flüchtlinge sind aus der Ukraine gekommen. Die meisten sind weiter gereist in andere Länder, gut 110.000 sind geblieben. Mehr als 600 Kilometer lang ist die rumänisch-ukrainische Grenze. Nach dem russischen Angriff hat die NATO ihre Präsenz im Land ausgeweitet.

„Solidaritätskorridore“ für Getreide

Scholz spricht auch den „wichtigen Beitrag“ Rumäniens bei den Getreidetransporten aus der Ukraine an. Zwar wurde das Getreideabkommen zur Lieferung über das Schwarze Meer gerade verlängert. Es wurden aber auch „Solidaritätskorridore“ eingerichtet, um Getreideexporte aus der Ukraine durch die EU in Drittländer zu erleichtern. Ein solcher führt durch Rumänien – und ist auch eine logistische Herausforderung für das Land.

Johannis wiederum dankt Scholz für den deutschen Beitrag zur Sicherung des NATO-Gebiets; zu einem Lob für deutsche Investitionen regt den Präsidenten am Montag auch eine Ankündigung von Rheinmetall an. Pünktlich zum Kanzlerbesuch wurde bekannt, dass das deutsche Rüstungsunternehmen in Rumänien ein Wartungs- und Logistikzentrum für Waffen und Fahrzeuge einrichtet, die zur Verteidigung der Ukraine dienen.

Dort sollen nach Firmenangaben Panzerhaubitzen, Leopard-2-Kampfpanzer, Marder-Schützenpanzer, Transportpanzer vom Typ Fuchs und Militär-Lastwagen repariert und gewartet werden. Noch in diesem Monat soll es losgehen. Deutsche Investitionen in Rumänien seien alle erfolgreich, lobt Johannis und spricht von Arbeitsplätzen und Weiterbildung. Scholz sagt, es sei „notwendig“, dass die Reparatur von Waffen, die die Ukraine zur Verteidigung gegen Russland einsetzt, „dicht an der Grenze stattfindet“. Er begrüße es, dass das Zentrum bald die Arbeit aufnehmen könne, sagte der Kanzler.

Nach einem Empfang mit militärischen Ehren und einem Gespräch mit Ministerpräsident Nicolae Ciucă treffen Scholz und Johannis am Montagnachmittag mit Sandu zusammen. Die kleine Republik Moldau sieht sich bedroht. Wie die Ukraine hat sie den Status als EU-Beitrittskandidat, ist aber dringend auf Energielieferungen aus Rumänien angewiesen, um sich aus der Abhängigkeit von Russland zu befreien. Aber nicht nur die Energie macht der Präsidentin Sorgen.

Nach prorussischen Protesten in der Republik klagte sie über den Einfluss des Kreml und „gewaltsame Aktionen“, die als Proteste der Opposition getarnt einen Machtwechsel erzwingen sollten. Man fühle sich gemeinsam verpflichtet, Moldau zu helfen, hat Scholz schon nach dem Gespräch mit Johannis gesagt. Bei drei Geberkonferenzen sind bislang mehr als eine Milliarde Euro für die Republik zusammengekommen. Sandu sagt nach ihrem Gespräch mit Kanzler und Präsident, dass ihr Land sehr starkem Druck von Russland ausgesetzt sei und dankt für die Hilfe. Sie sagt auch: „Die Republik Moldau ist heute geschützt durch das Schild der ukrainischen Helden.“