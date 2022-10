Bundeskanzler in Athen : Scholz verteidigt Hafen-Entscheidung

In der griechischen Hauptstadt sagt Kanzler Scholz, die Gefahr eines „falschen Einflusses“ Chinas in Hamburg sei nicht gegeben. Zugleich richtet er deutliche Worte an die Türkei.

Olaf Scholz am Donnerstag in Athen mit dem griechischen Premierminister Kyriakos Mitsotakis Bild: AFP

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat bei seinem Besuch in Athen die Entscheidung der Bundesregierung gerechtfertigt, den Teilverkauf eines Terminals im Hafen Hamburg an den chinesischen Schifffahrtskonzern Cosco zu billigen. Dies sei eine „gute Lösung“, so Scholz am Donnerstag. Er wies darauf hin, dass Cosco nicht wie zunächst von China gewünscht 35 Prozent des Terminals übernehmen dürfe, sondern nur knapp ein Viertel der Anteile. Dies sei „richtig, weil es ja in der Tat ein berechtigtes Anliegen ist zu sagen, dass kein falscher Einfluss auf Infrastrukturen stattfinden darf“, so Scholz. Es gehe nur um „eine Betreibergesellschaft in einem großen Hafen“, sagte Hamburgs früherer Bürgermeister.

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien.



Bei der nun anstehenden Minderheitsbeteiligung von 24,9 Prozent sei die Gefahr eines „falschen Einflusses“ von China „in keiner Weise gegeben“. Hamburger Hafenanlagen seien Staatseigentum und „werden es auch immer bleiben und niemals privatisiert werden.“ Mit Blick auf die Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft von China wies er darauf hin, dass derzeit viele Entscheidungen getroffen würden, um Lieferwege breiter aufzustellen.

Griechenlands Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis ergänzte bei der gemeinsamem Pressekonferenz, niemand sei „naiv, was die Beziehungen zwischen Europa und China angeht.“ Wie alle seine Vorgänger seit 2008 verteidigte Mitsotakis die Entscheidung, den Hafen von Piräus über Pachtverträge von bis zu 40 Jahren Dauer Cosco zu überlassen. Griechenland stehe zu dem, was unterschrieben wurde, sagte Mitsotakis. Er wies auf das enorme Wachstum des Hafens hin, seit die Chinesen dort das Sagen haben. Zur Frage politischer Risiken sagte er: „Wenn Sie mich fragen, ob ich darüber beunruhigt bin, dann: Nein, nicht besonders.“

Scholz hatte – wie schon 1954 Konrad Adenauer bei seinem Besuch in Athen – den Aufenthalt in Griechenlands Hauptstadt mit einer Besichtigung der Akropolis begonnen, bei der er von Mitsotakis begleitet wurde. Zu dem in Griechenland seit Monaten dominierenden außenpolitischen Thema der Spannungen mit der Türkei sagte Scholz, offene Fragen seien „im Einklang mit dem Völkerrecht“ zu lösen. Es gehe nicht an, „dass NATO-Partner einander die Souveränität infrage stellen“, sagte der Kanzler. Die Türkei, die genau dies gegenüber Griechenland seit Monaten betreibt, nannte er dabei nicht namentlich.

In einem Interview mit der Athener Zeitung „Ta Nea“ hatte Scholz zuvor „mehr oder weniger verschlüsselte militärische Drohungen“ der Türkei gegenüber Athen kritisiert. Ankara, allen voran Präsident Recep Tayyip Erdogan, hat bereits mehrfach mit einer Invasion griechischer Inseln in der Ägäis gedroht.