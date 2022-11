Scholz in Asien : Fernost ist für Deutschland mehr als nur China

Die Begrüßung in Hanoi ist große kommunistische Oper – bis auf den sozialistischen Bruderkuss, um den kam Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) dann doch herum. Aber sonst kommt einem vieles aus alter Mauerzeit bekannt vor: Kinder wedeln Fähnchen, in dem Fall deutsche und vietnamesische, gleichzeitig läuft eine Ehrenformation im lauten Stechschritt vorbei. Empfangen wird der Bundeskanzler von Premierminister Pham Minh Chinh, aber das Ganze spielt nicht vor seinem Amtssitz, der um die Ecke liegt, sondern vor dem Präsidentenpalast, einem prächtigen Kolonialgebäude. Vietnam ist zwar eine sozialistische Republik, in der die Kommunistische Partei nicht daran denkt, die Macht abzugeben, gleichzeitig herrscht dort die Marktwirtschaft in einer ausgesprochen harten Ausprägung, wie man sie in Europa nicht mehr kennt.

Manfred Schäfers Wirtschaftskorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Vietnam ist der Auftakt, denn es ist eine typische Kanzlerreise mit dichtem Programm, in dem Fall heißt es: drei Länder in vier Tagen – wenn der Airbus der Flugbereitschaft durchhält. Für Scholz und die ihn begleitenden Wirtschaftsvertreter, zwar erst Sonntagmittag eingeflogen und wenig später mit Pomp und Gloria begrüßt, geht es schon Montagvormittag weiter nach Singapur, wo der Bundeskanzler auf der Asien-Pazifik-Konferenz der deutschen Wirtschaft erwartet wird.