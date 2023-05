Bundeskanzler Olaf Scholz am 9. Mai im Europäischen Parlament in Straßburg Bild: dpa

In seiner Rede vor dem Europäischen Parlament hat der Bundeskanzler den französischen Präsidenten Macron nicht erwähnt. Aber vor einer entscheidenden Passage, in der Scholz sich gegen den „Traum einer europäischen Weltmacht“ und gegen „nationale Großmachtphantasien“ wandte, zitierte er einen französischen Schriftsteller.

Das darf man wohl als kleine Lesehilfe für Paris verstehen, denn was der Kanzler in Straßburg darlegte, ist doch eine ziemlich andere Vorstellung von der Weltpolitik insgesamt und von Europas Rolle darin. Scholz widersprach ausdrücklich der Vorstellung, dass sich die Welt bi- oder tripolar aufteilen lasse. Ersteres ist eine Denkfigur, die in Washington und Peking gepflegt wird; Letzteres ist Macrons Konzept für ein neues, diesmal globales Konzert der Mächte.

Das Sicherheitsversprechen Amerikas

Der Kanzler plädierte stattdessen für ein Europa, das seinen Platz nicht über oder unter anderen Ländern sucht, sondern Partnerschaften „auf Augenhöhe“ mit anderen Staaten anstrebt, vor allem in Asien, Südamerika und Afrika – und natürlich weiter die Vereinigten Staaten als „wichtigsten Verbündeten“ betrachtet.

Auch das lässt sich als Abgrenzung zu Macrons Gerede vom dritten Pol und einem vermeintlichen Vasallentum Europas verstehen. Unter dem Strich präsentierte Scholz den Europaabgeordneten eine klassische bundesrepublikanische Weltsicht, die auf (wirtschaftliche) Zusammenarbeit setzt und auf das Sicherheitsversprechen Amerikas.

Das gibt die Erfahrungen und Präferenzen einer Nation wieder, deren Wohlstand im Export geschaffen wurde und die sich gegen Russland nicht selbst verteidigen kann. Ob es wirklich das bessere Rezept für die Zukunft Europas ist, kann man mit guten Gründen bezweifeln. Die Stichworte lauten Trumpismus und Deglobalisierung. Aber da auch Macron auf diese offensichtlichen Probleme keine überzeugenden Antworten hat, ist fürs Erste nur eines gewiss: Deutschland und Frankreich ziehen nicht dieselben Schlüsse aus der Zeitenwende.