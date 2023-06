Scholz und Meloni am Donnerstag in Rom Bild: AP

Olaf Scholz und Giorgia Meloni stehen im pompösen Saal des Palazzo Chigi und überbieten sich in schönen Worten. Die italienische Ministerpräsidentin spricht von einer „ganz besonders intensiven Dynamik in den Beziehungen zwischen Deutschland und Italien“.

Das ist angesichts ihres späten Antrittsbesuchs in Berlin, vier Monate nach ihrer Wahl, und des späten Gegenbesuchs Scholz’ am Donnerstag ein ziemlicher Euphemismus. Scholz ist für seine Verhältnisse fast überschwänglich, bedankt sich für den „herzlichen Empfang“ in Rom, Italien sei ein „wichtiger Partner und verlässlicher Freund“, die Beziehungen seien nichts weniger als „ausgezeichnet“.

In Deutschland war die Sorge angesichts ihrer faschistischen Vergangenheit und deutschfeindlicher Töne groß. Doch in Berlin hat sich tatsächlich einige Erleichterung verbreitet. Meloni steht zu den Sanktionen gegen Russland und zur militärischen Unterstützung. Die Zusammenarbeit gestaltet sich pragmatisch, was sich auch daran zeigt, dass Melonis Regierung der Übernahme der Fluggesellschaft ITA durch die Lufthansa zugestimmt hat.

Meloni: Ohne Italien keine bessere Migrationspolitik

In der Migrationsfrage ist ein gutes Arbeitsverhältnis vor allem eine Notwendigkeit. „Deutschland weiß genau, dass es ohne Italien keine bessere Migrationspolitik aufbauen kann“, sagt Meloni bei der Pressekonferenz. Italien reise fast allein hin und her am Mittelmeer, um Leben zu retten. Scholz macht deutlich, was aus deutscher Perspektive das Problem ist: Von den 240.000 Flüchtlingen, die im vergangenen Jahr aus anderen Ländern als der Ukraine in Deutschland angekommen sind, seien rund 80 Prozent nicht registriert.

Aus Berliner Sicht ist es eine ziemliche Zumutung, dass sich die Staaten an der EU-Außengrenze faktisch nicht am Dublin-Verfahren beteiligen. Aber in Rom will der Kanzler keine Vorwürfe erheben. „Alle Versuche, mit dem Finger auf den anderen zu zeigen, werden scheitern“, sagt er. Die Europäer könnten das Problem nur gemeinsam lösen.

Kurz nach der Pressekonferenz in Rom beginnen in Luxemburg die Innenminister mit ihren Gesprächen über die Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems. In der Berliner Koalition wird derzeit über die geplanten Grenzverfahren gestritten, die Grünen pochen darauf, dass die Ausnahmen sich auch auf Familien mit minderjährigen Kindern beziehen. Aus Sicht des Kanzlers ist die Verteilung der Flüchtlinge die viel wichtigere Frage.

Die Idee: Italien wird nur dann aufhören, Flüchtlinge nach Deutschland durchzuwinken, wenn sie nach der Registrierung von anderen EU-Mitgliedstaaten abgenommen werden. Doch nicht alle sind dazu bereit, weshalb diskutiert wird, dass sie stattdessen einen finanziellen Beitrag leisten. Meloni sagt nicht, wie groß die kritische Masse an aufnahmewilligen Staaten sein muss, damit sie dem Kompromiss zustimmt.

Kommende Woche will sie mit Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und dem niederländischen Regierungschef Mark Rutte nach Tunesien reisen. Rom überlegt, dort in Zentren Asylgesuche zu prüfen, ohne dass Migranten deutschen Boden betreten. Scholz hält von der Idee wenig.