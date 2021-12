Antrittsbesuch in Paris : Scholz und Macron Hand in Hand

Bei seinem Antrittsbesuch in Paris stellt sich der Bundeskanzler Olaf Scholz als Mann der Kontinuität vor. Vor allem die deutsch-französische Harmonie wird betont – dabei mangelt es nicht an Konfliktthemen.

Große Hoffnungen: Emmanuel Macron und Olaf Scholz am 10. Dezember in Paris Bild: dpa

Dieser Satz ist schon lange nicht mehr aus den Lautsprechern der deutschen Regierungsflugzeuge gekommen: „Guten Morgen, sehr geehrter Herr Bundeskanzler!“ Es war kurz vor 10 Uhr am Freitag, und nach 16 Jahren Angela Merkel begrüßte die Flugbereitschaft erstmals wieder einen Mann als Regierungschef an Bord. Olaf Scholz brach vom Berliner Flughafen Schönefeld zu seiner ersten Auslandsreise auf. Nachdem der Sozialdemokrat schon bei der Amtsübergabe im Kanzleramt angekündigt hatte, dass sich so viel nicht ändern werde, übertrug er diese Devise auch auf sein Verhalten außerhalb Deutschlands. Er setzte die fast durchweg eingehaltene Tradition fort, dass ein Bundeskanzler bald nach seiner Wahl als erste ausländische Hauptstadt Paris besucht.

Eckart Lohse Leiter der Parlamentsredaktion in Berlin.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris.



Wichtigster Mann in der Delegation von Scholz dürfte am Freitag Jörg Kukies gewesen sein. Der einstige Staatssekretär im Bundesfinanzministerium soll im Kanzleramt nicht nur die Leitung der Wirtschaftsabteilung übernehmen, sondern die der Europaabteilung gleich dazu. Bei Merkel gab es dafür zwei Abteilungsleiter. Kukies bekommt so zum einen große Machtfülle, zum anderen macht Scholz damit deutlich, wie eng er Wirtschaft und Europa verbinden will. Auch Steffen Hebestreit, der neue Regierungssprecher, war auf Scholz’ erster Auslandsreise als Kanzler dabei, ebenso seine Büroleiterin, Jeanette Schwamberger.