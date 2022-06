Balkan-Reise von Scholz : Des Kanzlers trotziger Optimismus

Auf seiner Westbalkan-Reise holt sich Olaf Scholz gleich zwei Abfuhren, in Belgrad und Sofia. Entmutigen lassen will er sich nicht. Und drängt auf EU-Beitrittsverhandlungen für Albanien und Nordmazedonien.

Viele Stopps in nur zwei Tagen: Scholz steigt in Sofia aus dem Flugzeug. Bild: dpa

Eine heikle Aufgabe wartete auf Olaf Scholz am Samstag, dem zweiten Tag seiner Balkanreise. Am Vormittag reiste er nach Skopje, der Hauptstadt von Nordmazedonien. Das kleine Land mit 1,8 Millionen Einwohnern bemüht sich seit 17 Jahren um die Aufnahme in die EU. Es hat dafür 2018 sogar seinen Namen geändert. Denn Griechenland lehnte den früheren Namen Mazedonien aufgrund seiner damit verbundenen eigenen antiken Geschichte ab und blockierte deswegen die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen. Nachdem der frühere Ministerpräsident Zoran Zaev 2018 die Umbenennung in den Namen Nordmazedonien mit hohem Engagement und ebensolchem politischen Risiko durchgesetzt hatte, blockiert derzeit Bulgarien den Start der Beitrittsverhandlungen.

Markus Wehner Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge



Sofia will unter anderem, dass Nordmazedonien die Existenz einer bulgarischen Minderheit in seiner Verfassung verankert. Dahinter steht offenbar die Auffassung, dass es sich bei den Bewohnern Nordmazedoniens nicht um eine eigene Nation handelt. Auch die Ansicht, dass mazedonisch nur ein westbulgarischer Dialekt sei, ist in Bulgarien verbreitet. In Nordmazedonien hat die lange ergebnislose Wartezeit dazu geführt, dass die Bevölkerung von der EU völlig enttäuscht ist und der früher ersehnte Beitritt von vielen nicht mehr als realistisch angesehen wird.

„Wir können nicht ständig Opfer der EU-Gipfel sein"

Scholz machte in Skopje klar, dass er die unmittelbare Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien uneingeschränkt befürwortet. „Die EU steht besonders gegenüber Nordmazedonien im Wort, das alle Voraussetzungen für den Beginn der Beitrittsverhandlungen erfüllt hat“, sagte der Bundeskanzler nach seinem Gespräch mit Ministerpräsident Dimitar Kovacevski. Die vor zwei Jahren fest zugesagten Verhandlungen müssten jetzt beginnen. Er habe die politische Kraft bewundert, dank derer die Verständigung mit Griechenland gelungen sei, sagte Scholz, der die sehr enge bilateralen Beziehungen zwischen Berlin und Skopje betonte.

Es sei nun an der Zeit, die Versprechungen, die man den Staaten des Westbalkans schon 2003 gemacht habe, endlich zu erfüllen. Dass die ganze Sache so lange gedauert habe, das habe auch mit der EU zu tun. „Es hat gefehlt an politischer Führung und auch daran, etwas zu wagen“, sagte der Kanzler. Nordmazedonien und auch Albanien hätten es verdient, dass die „erste Beitrittskonferenz sofort eröffnet werden kann“. Er werde sich dafür einsetzen, dass die EU am 23. Juni einen entsprechenden Beschluss für beide Länder fasse.

Mehr zum Thema 1/

Auch Ministerpräsident Kovacevski sagte, sein Land erwarte im Juni den Beginn der Verhandlungen, weil es längst alle Bedingungen dafür erfüllt habe. „Wir können nicht ständig Opfer der EU-Gipfel sein“, fügte er hinzu. Sein Land, das mit seinem Beitritt in die Nato im März 2020 das jüngste Mitglied der Allianz sei, habe schon gezeigt, dass es sich politisch und militärisch integrieren könne. Zu der Blockadehaltung Bulgariens sagte Kovacevski, sein Land und Albanien könnten nicht eine „Geisel“ Sofias sein. Man wolle über Verhandlungen der Außenministerien eine Lösung finden, doch auch Bulgarien müsse dazu bereit sein. Der Beitrittswunsch Nordmazedoniens sei allerdings in Bulgarien zu einer innenpolitischen Frage geworden und werde „einseitig instrumentalisiert“.