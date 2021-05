Trotz hoher Inzidenz : Dänemark öffnet wieder fast alles

Aktualisiert am

Nicht wie früher, aber fast: In Dänemark wird geöffnet. Bild: dpa

Dänemark macht wieder auf, und zwar so richtig. Seit Freitag darf im Königreich fast alles wieder öffnen, was bislang im Kampf gegen die Ausbreitung des Corona-Virus noch seine Türen geschlossen halten musste. Dabei sind die Infektions-Zahlen im Land zuletzt leicht gestiegen, auch bei der Impfkampagne gab es in den vergangenen Wochen Einschränkungen.

Doch Kritik am schnellen Öffnungskurs der Regierung gibt es kaum. Stattdessen ließ der Dänische Rundfunk am Freitag Experten über die Frage diskutieren, ob die Dänen den schnellen Öffnungsschritten zurück ins normale Leben auch mental überhaupt noch so schnell folgen können? Das Meinungsbild war gespalten.