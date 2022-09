Ukrainischer Regierungschef : Kiew will rasch über EU-Beitritt verhandeln

Denys Schmyhal bietet der EU Strom und Gas an. Die Beitrittsverhandlungen sollen in den nächsten Monaten starten – doch Brüssel tritt erst mal auf die Bremse.

Denys Shmyhal am 5. September in Brüssel Bild: AFP

Die ukrainische Regierung dringt auf den raschen Beginn von EU-Beitrittsverhandlungen. Diese sollten „gegen Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres“ starten, sagte der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal in Brüssel. „Wir sind bereit, schnell voranzugehen.“ Der Außenbeauftragte Josep Borrell bescheinigte dem Land zwar Fortschritte und erkannte dessen Ambitionen an. Um Verhandlungen zu beginnen, müssten jedoch die Reformauflagen der EU-Kommission vollständig erfüllt werden, was bisher nicht der Fall sei. Gleichlautend äußerte sich Erweiterungskommissar Oliver Varhelyi nach einer Sitzung des EU-Ukraine-Assoziationsrates. Bis Jahresende werde die Kommission die Fortschritte analysieren. „Es ist sehr klar, was noch zu tun ist“, sagte Varhelyi.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel.

Die EU-Staaten hatten die Ukraine Ende Juni zu einem Kandidaten für den EU-Beitritt erklärt, dies aber mit sieben Auflagen versehen. Dazu gehören Maßnahmen zur Sicherung der Rechtsstaatlichkeit, etwa bei der Bestellung der Verfassungsrichter und der Auswahl von Mitgliedern des Justizrates, sowie zum Kampf gegen Korruption und Einflussnahme durch Oligarchen. Varhelyi und Borrell bescheinigten der Ukraine grundsätzlich, dass sie zu Reformen willig und in der Lage sei. Der Erweiterungskommissar verwies darauf, dass schon durch das Assoziationsabkommen, das seit 2014 vorläufig angewendet wurde und 2017 vollständig in Kraft trat, siebzig Prozent des Besitzstandes der Europäischen Union abgedeckt seien. Man wolle schnell zu greifbaren Resultaten kommen, etwa durch die Aufnahme der Ukraine in das EU-Roaming-Gebiet, wodurch sich Telefonate deutlich verbilligen würden. Auch beim Straßenverkehr gebe es Erleichterungen, wie man sie anderen Drittstaaten nicht angeboten habe.

Schmyhal fordert härtere Sanktionen gegen Moskau

Die EU-Kommission unterzeichnete mit Schmyhal am Montag vier Abkommen, darunter eine Vereinbarung über 500 Millionen Euro an direkter Budgethilfe für die Ukraine. Das Geld soll „Wohnraum und Bildung für Binnenvertriebene und Rückkehrer sichern und den ukrainischen Agrarsektor unterstützen“, wie ein Sprecher der Kommission mitteilte. Außerdem soll das Land an das Programm „Digitales Europa“ angebunden werden. In diesem Rahmen stehen 7,5 Milliarden Euro zur Verfügung, um die Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft voranzutreiben. Zudem wird die Ukraine in das gemeinsame Zollnetz der EU aufgenommen. Dies werde der Zusammenarbeit einen „wichtigen Schub“ verleihen, sagte der Sprecher. Nach dem Assoziationsrat traf Schmyhal mit Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu einem Abendessen zusammen.

Schmyhal forderte in Brüssel härtere Sanktionen gegen Russland, das Ende Februar in die Ukraine einmarschiert war. „Zu unseren Prioritäten gehört ein vollständiges Energie-Embargo gegen Russland“, bekräftigte er. Russische Gaslieferungen könnten zu einem großen Teil durch Strom aus der Ukraine ersetzt werden, argumentierte der Regierungschef. Zudem könne die Ukraine einen Teil ihrer Gasreserven von insgesamt 30 Milliarden Kubikmeter exportieren. Am Vortag hatte Schmyhal schon in Berlin angeboten, die Stromlieferungen der Ukraine in die EU zu erhöhen, um zur Energiesicherheit Europas beizutragen. Atomkraft ist Hauptenergiequelle in dem Land.

Schmyhal zeigte sich dankbar für die Unterstützung aus der sogenannten Friedensfazilität. Die Europäische Union kompensiert aus diesem Topf Waffenlieferungen der Mitgliedstaaten bis zu einer Höhe von 2,5 Milliarden Euro. Er machte zugleich deutlich, dass sein Land mehr Panzer und Luftabwehrsysteme benötige. In Berlin hatte Schmyhal ausdrücklich auch um moderne Kampfpanzer des Typs Leopard 2 gebeten. „Wir benötigen eine neue Philosophie für Waffenlieferungen“, sagte er nach einem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz. „Damit meine ich: Auch moderne Kampfpanzer sollten geliefert werden.“