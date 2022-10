Selenskyj reagiert auf Schojgu : „Nur einer kann in unserem Teil Europas Atomwaffen einsetzen“

Wolodymyr Selenskyj am 11. Oktober 2022 in Kiew bei einer Videokonferenz (Videostandbild aus dem Pressebüro des ukrainischen Präsidenten) Bild: dpa

Am Sonntag hat Russland neuartige Vorwürfe gegen die Ukraine erhoben. Verteidigungsminister Sergej Schojgu behauptete in einem Telefonat mit seinem französischen Amtskollegen Sébastien Lecornu, Kiew plane die Zündung einer „schmutzigen Bombe“, also eines mit radioaktiven Stoffen versetzten konventionellen Sprengkörpers. Die Tat solle dann Russland in die Schuhe geschoben werden.

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau.

Markus Wehner Politischer Korrespondent in Berlin.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris.



Ähnliches teilte Schojgu nach Moskauer Angaben den Ministern Großbritanniens und der Türkei mit. Auch mit seinem amerikanischen Amtskollegen Lloyd Austin hat Schojgu demnach gesprochen. Angaben zum Inhalt des Gesprächs wurden aber nicht gemacht.

Selenskyj ruft Weltgemeinschaft zum Handeln auf

Russische Me­dien nannten zwei Institute in der Ukraine, die bei der Herstellung dieser Waffe bereits „weit fortgeschritten“ sei­en. Lecornu bestätigte, dass Schojgu ihn vor dem möglichen Einsatz einer solchen Waffe durch die Ukraine ge­warnt habe. Lecornu sagte dazu: „Frankreich lehnt jegliche Form von Eskalation, insbesondere nuklearer Art, ab.“ Er werde mit dem ukrai­nischen Verteidigungsminister Olexij Resnikow über das Thema sprechen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ging in seiner abendlichen Videoansprache auf die Vorwürfe ein und rief die Weltgemeinschaft zu entschlossenem Widerstand gegen ei­ne weitere Eskalation des Krieges auf. Wenn Moskau der Ukraine vorwerfe, eine sogenannte schmutzige Bombe werfen zu wollen, bereite es selber ir­gendetwas Schmutziges vor, sagte Selenskyj. Er sprach von einem „Telefonkarussell“ des russischen Verteidigungsministers mit Ministern der NATO-Staaten Frankreich, Großbritannien, Türkei und Vereinigte Staaten.

„Wenn jemand in unserem Teil Europas Atomwaffen einsetzen kann, dann ist es das nur einer – und dieser eine hat dem Genossen Schojgu befohlen, dort anzurufen“, sagte Selenskyj unter Anspielung auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Die Welt müsse klarstellen, dass sie nicht bereit sei, diesen „Schmutz“ zu schlucken.

Der Ministerpräsident der Ukraine, Denys Schmyhal, hatte zuvor davor ge­warnt, dass sich die humanitäre La­ge in seinem Land aufgrund der gezielten Zerstörung der zivilen Infrastruktur durch die russische Armee dramatisch zuspitzen wird. Russland wolle die Ukraine „in eine humanitäre Ka­tastrophe stürzen“ und zwei Ziele erreichen: die Kapitulation des Landes und „eine neue Flüchtlingskrise in der EU“, sagte Schmyhal der F.A.S.

Die Russen wollten viele Ukrainer „buchstäblich erfrieren“ lassen. „Das könnte zu einer planvoll herbeigeführten hu­manitären Ka­ta­s­trophe führen, wie Europa sie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gesehen hat“, sagte der Re­gierungschef. Kiews Au­ßenminister Dmytro Kuleba wies darauf hin, die Zerstörung der Lebensgrundlagen ei­nes Volkes erfülle die De­finition eines Genozids. Polens Grenzschutz meldet seit Donnerstag einen Anstieg der Einreisen aus der Ukraine.