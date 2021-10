Schleuser im Libanon : Das Geschäft mit der Verzweiflung

Abu Ali schmuggelt Menschen über die libanesisch-syrische Grenze. Darunter sind immer mehr Flüchtlinge aus Syrien. Ihre Not im Libanon ist so groß, dass sie eine heimliche Rückkehr oder die gefährliche Reise nach Europa wagen.

Schleuser Abu Ali in seinem libanesischen Heimatort Madschdal Anschar in der Bekaa-Ebene Bild: Chérine Yazbeck

Der Mann könnte einem Hip-Hop-Video entsprungen sein: Trainingsanzug, klobige Silberkette und Armband, drei überdimensionierte Ringe an seinen Fingern. Er entschuldigt sich für die Verspätung. „Es war eine lange Nacht.“ Er will nur Abu Ali genannt werden, ein Name, der so viel Rückschlüsse auf seine Identität zulässt, als würde sich ein Deutscher als „Herr Schmidt“ vorstellen. Für seine Vorsicht hat er gute Gründe: Abu Ali schlägt sich die Nächte um die Ohren, weil er Menschen über die Grenze aus dem Libanon nach Syrien schmuggelt.

Christoph Ehrhardt Korrespondent für die arabischen Länder mit Sitz in Beirut. Folgen Ich folge



In seinem Heimatort Madschdal Anschar, einem verschlafenen Nest in der Bekaa-Ebene nahe der Grenze, weiß das jeder. Die Leute scheint es nicht zu stören. Sie grüßen herzlich, bleiben auf der Straße stehen, um kurz zu plaudern. Manchmal wirkt es, als statte ein Prominenter seiner alten Heimat in der Provinz einen Besuch ab. Aber Abu Ali geht eigentlich nie von hier weg, weil das sicherer für ihn ist. Besser die Behörden nicht unnötig provozieren. Regelmäßig wechselt er das Auto.