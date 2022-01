Aktualisiert am

Früheres Gefängnis in Türkei : Geschlagen, missbraucht, erhängt

Mehr als 80 Jahre lang war das Ulucanlar Cezaevi das zentrale Staatsgefängnis der Türkei. Heute ist es ein Museum. Der frühere Häftling Yalcin Dal erinnert sich noch genau an die Schrecken von damals.

Hat durch den Umbau zum Museum einen Teil seines Schreckens verloren: Zellentrakt des früheren zentralen Staatsgefängnisses der Türkei in Ankara Bild: Oliver G. Hamm

Seinen Schrecken hat das Gefängnis im Zentrum von Ankara verloren. Länger als 80 Jahre war das Ulucanlar Cezaevi das zentrale Staatsgefängnis der Türkei. Die Liste seiner Häftlinge liest sich wie ein Verzeichnis der prominentesten Politiker und Intellektuellen des Landes.

Auf ihr stehen der mehrmalige Ministerpräsident Bülent Ecevit und die kurdischen Politiker Leyla Zana und Hatip Dicle ebenso wie die Kommunistin Behice Boran, der islamistische Ideologe Necip Fazil Kisakürek, der Dichter Nazim Hikmet und der Filmemacher Yilmaz Güney. Ihn hatte seine Zeit in der Haftanstalt zu seinem letzten, 1983 erschienenen Film „Duvar“ (Die Mauer) inspiriert. Seither ist auf der Leinwand zu sehen, was er hinter diesen Gefängnismauern an Brutalität erlebt hat.