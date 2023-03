Ist der Blutzoll noch angemessen, den die Ukraine für die Verteidigung von Bachmut entrichtet? Seit Wochen schon gibt es darüber unterschiedliche Einschätzungen. Zumindest ein Teil der amerikanischen Regierung, so war aus Washington zu hören, habe Kiew empfohlen, seine Truppen zurückzuziehen und sich stattdessen auf eine Gegenoffensive im Süden zu konzentrieren. Zuletzt wurde behauptet, auch der ukrainische Generalstabschef Walerij Saluschnyji habe gegenüber seinem Präsidenten den Sinn einer weiteren Verteidigung der Stadt bezweifelt. Freilich kündigte Wolodymyr Selenskyj am Montagabend an, dass die Kräfte dort noch verstärkt würden.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel.

Die Stadt im Gebiet Donezk, in der vor dem Krieg 70.000 Menschen lebten, habe „keine operative strategische Bedeutung“, sagte ein westlicher Vertreter am Dienstag, der nicht näher identifiziert werden darf, „und zwar für keine der beiden Seiten“. Die Kämpfe dort seien „politisiert“ worden, von Selenskyj ebenso wie von Jewgenij Prigoschin, dem Chef der Wagner-Miliz. Der will in Bachmut beweisen, dass seine Truppe effektiver kämpft als die reguläre russische Armee. Ähnlich klang, was der amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin am Montag sagte: Eine Eroberung Bachmuts sei „mehr von symbolischem Wert als von strategischem oder operativem Wert“.

Vielleicht war das ein Wink mit dem Zaunpfahl, die Stadt aufzugeben. Der westliche Vertreter hielt es allerdings für eine „vernünftige Taktik“ der Ukrainer, dort weiter zu kämpfen. „Bachmut hat ihnen, wegen der russischen Taktik, eine einzigartige Chance gegeben, viele Russen zu töten“, sagte er. Die Russen hätten dort „zwischen 20.000 und 30.000 Verluste“ erlitten – Tote und Verletzte zusammen gerechnet.

Russland könnte in Bachmut wichtige Einheiten verlieren

Dagegen bewegten sich die ukrainischen Verluste „in den Tausenden“. Angaben aus Moskau, wonach die Ukraine allein im Februar 11.000 Verluste zu verzeichnen hatte, hält er für übertrieben. Obwohl die Stadt von drei Seiten eingekreist sei, könnten die Soldaten sich über den verbliebenen Korridor noch versorgen. Es gebe sogar „Potential für eine ukrainische Gegenoffensive“. Die Einheiten könnten sich aber auch binnen einer Woche zurückziehen und auf vorbereitete Verteidigungslinien im Westen zurückfallen lassen: „Das hätte keinen taktischen oder operativen Einfluss auf dem Schlachtfeld.“

Ähnlich argumentiert das Institute for the Study of War, ein unabhängiger amerikanischer Think Tank, in seinen jüngsten Lageanalysen. Die Verteidigung von Bachmut sei so lange strategisch vernünftig, „wie dies russische Kräfte und Ausrüstung verzehrt, und so lange die ukrainischen Kräfte nicht exzessive Verluste erleiden“. In ihrem aktuellen Bericht schreiben die Fachleute, dass nun „Elite-Elemente der Wagner-Truppe“ eingesetzt würden und Russland so einige seiner wirksamsten Einheiten verlieren könne. Dadurch sei die Schlacht für Kiew „strategisch bedeutsam“ geworden. Wenn es zu Häuserkämpfen komme, sei der Verteidiger generell im Vorteil.

Eine lange Frontlinie und geringe Ausbildung der Soldaten

Der Think Tank vergleicht die Kämpfe um Bachmut mit denen um die Industriestädte Sewerodonezk und Lyssytschansk im Sommer vorigen Jahres. Zwar war es den russischen Truppen nach wochenlangen Gefechten gelungen, sie zu erobern, doch stellte sich das bald als Pyrrhussieg heraus. Die Angreifer waren so geschwächt, dass sie den Ukrainern fast nichts entgegensetzen konnten, als die ein paar Wochen später in den Gebieten Charkiw und Cherson zur Gegenoffensive übergingen und weit mehr Terrain befreiten als die Russen verlustreich erobert hatten. Die Fachleute erwarten, dass der jetzige russische Vorstoß spätestens mit der Eroberung Bachmuts zum Erliegen komme, den Russen also die Kraft fehle, Kramatorsk und Slowjansk zu bedrohen.

Der westliche Vertreter teilte diese Einschätzung und verband sie mit Zahlen. Russland habe seit seinem Überfall vor einem Jahr etwa 200.000 Verluste erlitten – eine Zahl, die zuletzt auch der NATO-Oberbefehlshaber für Europa Christopher Cavoli nannte. Bei den regulären Truppen kämen auf einen Toten etwa drei Verletzte, sagte der Vertreter, bei den Wagner-Söldnern sei der Anteil der Toten höher.

Russische Einheiten verweigern Befehl

Die bisherigen Verluste der Ukraine bezifferte er dagegen auf 100.000. Dass es den russischen Truppen nicht gelinge, mehr Schlagkraft zu entwickeln, führte er sowohl auf die lange Frontlinie zurück – immer noch 1200 Kilometer – als auch auf die geringe Ausbildung der neuen Kräfte, die seit September mobilgemacht wurden.

Beispielhaft verwies er auf einen anderen Frontabschnitt, weiter südlich bei Wuhledar, wo nicht Wagner kämpft, sondern die 155. russische Marineinfanterie-Brigade. Das sei zwar eigentlich eine Eliteeinheit, doch bestehe sie nunmehr aus schlecht geschulten Ersatzkräften. „Das Terrain ist flach und offen. Dass man auf diesem Boden frontal auf die Verteidiger zufährt, würden wir für verrückt halten – aber die Russen machen es immer weiter.“

Einige Einheiten hätten daher den Befehl verweigert. Dort habe sich der Vorstoß schon erschöpft. Nach ukrainischen Angaben haben die Russen in drei Wochen 137 gepanzerte Fahrzeuge bei diesen Kämpfen verloren, davon 57 Kampfpanzer und 69 Schützenpanzer. Im Einzelnen lässt sich das zwar nicht überprüfen, doch zirkulieren etliche Videos, auf denen zu sehen ist, wie russische Panzer im engen Konvoi auf Minen fahren oder abgeschossen werden.