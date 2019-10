Gewaltsame Proteste : Schiitenführer fordert irakische Regierung zum Rücktritt auf

Angesichts der anhaltenden massiven Proteste im Irak mit dutzenden Todesopfern hat der einflussreiche Schiitenführer Moktada al-Sadr die Regierung zum Rücktritt aufgefordert. „Um weiteres Blutvergießen zu vermeiden“ müsse die Regierung zurücktreten und vorgezogene Neuwahlen unter UN-Aufsicht müssten stattfinden, schrieb al-Sadr in einem am Freitag veröffentlichten Brief.

Al-Sadr ist ein einflussreicher Geistlicher und Politiker, seine Partei gehört der Regierungskoalition an. Als erster geistlicher Würdenträger des Landes hatte er sich bereits am Mittwoch hinter die Protestbewegung gestellt und zu „friedlichen Sit-Ins“ aufgerufen.

Mehr zum Thema 1/

Bei den Protesten stieg die Zahl der Toten nach Regierungsangaben auf mindestens 60. Allein in der Hauptstadt Bagdad seien seit Beginn der Protestwelle am Dienstag mindestens 18 Menschen getötet worden, erklärte die irakische Menschenrechtskommission in der Nacht zu Samstag. Zudem seien mehr als 1600 Menschen in Bagdad und im Süden des Landes verletzt worden.

Die 18 Toten in Bagdad seien in einem dortigen Krankenhaus gezählt worden, erklärte die Menschenrechtskommission. Aus welchen Landesteilen die weiteren Opfer stammten blieb zunächst offen. Die Behörde machte auch keine Angaben dazu, ob es sich bei den Toten um Zivilisten oder Angehörige der Sicherheitskräfte handelte.

Die Proteste richten sich gegen die verbreitete Korruption, die chronischen Stromausfälle und die hohe Arbeitslosigkeit. Die Demonstranten fordern die Regierung von Adel Abdel Mahdi heraus, der vor knapp einem Jahr ins Amt kam. Anders als frühere Proteste scheinen die Proteste spontan zu sein, ohne dass eine Partei dahintersteht.