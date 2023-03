Erzbischof Georg Gänswein, langjähriger Privatsekretär von Papst Benedikt XVI., soll Nuntius in Costa Rica werden. Das berichtete das spanische Portal „Religión Digital“ am Dienstagnachmittag. Wie das Portal unter Berufung auf Quellen im Vatikan schreibt, habe der Heilige Stuhl in der vergangenen Woche die Regierung in San José über die geplante Entsendung Gänsweins informiert. Weiter schreibt das Portal: „Und wenn, wie üblich, keine behördliche Antwort erfolgt, wird Rom das ,Ja‘ als erteilt betrachten und schon bald über die künftige Verwendung jenes Mannes informieren, der in den letzten Monaten ein Stein im Schuh von Papst Franziskus gewesen ist.“

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

Nach seiner Audienz beim Papst am 4. März hatte Gänswein gesagt, Franziskus habe ihm noch nicht mitgeteilt, welche Aufgabe er künftig übernehmen solle. „Die neue Aufgabe, die auf mich wartet, ist mir noch nicht bekannt“, sagte Gänswein am 8. März bei einer Veranstaltung in München, bei welcher er die deutschsprachige Ausgabe seines schon vor Wochen in Italien erschienenen Erinnerungsbuches „Nichts als die Wahrheit. Mein Leben mit Benedikt XVI.“ vorstellte.

Das Buch kletterte schon kurz nach dem Erscheinungstermin auf den Spitzenplatz der Bestsellerliste des „Spiegels„. In Rom heißt es, Papst Franziskus habe die Enthüllungen Gänsweins über das mitunter gespannte Verhältnis des emeritierten Papstes zu seinem Nachfolger sowie über die „Entlassung“ Gänsweins als Präfekt des Päpstlichen Hauses durch Franziskus mit Missvergnügen zur Kenntnis genommen.

Aktuelle Aufgabe: Päpstlicher Testamentsvollstrecker

Gänsweins derzeitige Aufgabe ist es nach dessen eigenen Worten, als Testamentsvollstrecker den letzten Willen des am Silvestertag 2022 verstorbenen Papstes Benedikt zu befolgen. Dabei geht es um die Hinterlassenschaften Benedikts auf einigen Bankkonten, die nach geltendem Erbrecht an fünf „materielle Erben“ Joseph Ratzingers gehen. Wie es heißt, zögern die fünf Cousins und Cousinen aus Ratzingers sehr großer Verwandtschaft mütterlicherseits aber, die Erbschaft anzutreten, weil sie Schadenersatzforderungen von Missbrauchsopfern fürchten. Bei dem Erbe auf den Privatkonten Joseph Ratzingers geht es nicht um Tantiemen aus dessen Buchpublikationen, denn diese fließen einer dem Werk des früheren Papstes gewidmeten Stiftung zu.

Mehr zum Thema 1/

Costa Rica, das mutmaßliche neue Tätigkeitsfeld Gänsweins, liegt zwischen Nicaragua und Panama und hat gut fünf Millionen Einwohner. Bei einer Umfrage bekannten sich vor einigen Jahren 52 Prozent der Bevölkerung zur römisch-katholischen Kirche. Der Katholizismus ist gemäß Verfassung des als „Schweiz Mittelamerikas“ bekannten Landes offizielle Religion Costa Ricas. Der Posten als Nuntius in San José gilt als eine Art Vorruhestandtätigkeit, weil in Costa Rica – anders als im Nachbarland Nicaragua – keine politischen Verwerfungen oder gar Krisen zu erwarten sind.

Auch in Costa Rica gab es Missbrauch in der Kirche

Für Gänswein würde eine Entsendung nach Mittelamerika eher eine Degradierung bedeuten, obschon der Posten eines Nuntius bedeutsam ist. Im August vergangenen Jahres war die katholische Kirche des Landes allerdings von einem Gericht zu einer Entschädigungszahlung von umgerechnet etwa 100.000 Euro an ein Opfer sexuellen Missbrauchs verurteilt worden. Das Gericht stellte damals in seinem Urteil die Mitverantwortung des Erzbischofs von San José, José Rafael Quirós Quirós, als oberstem Dienstherren der Institution in dem mittelamerikanischen Land fest. Der gegenwärtige Nuntius, Erzbischof Bruno Musaro, wird im Juni 75 Jahre alt und habe wegen Erreichung der Altersgrenze dem Papst bereits seinen Amtsverzicht angeboten.

Kurienerzbischof Gänswein wurde 1956 im baden-württembergischen Riedern am Wald bei Waldshut geboren und 1984 im Freiburger Münster zum Priester geweiht. Er ist seit 1995 an der Römischen Kurie im Vatikan tätig. Seit März 2003 war er Privatsekretär von Kardinal Joseph Ratzinger und von April 2005 an von Papst Benedikt XVI. Am 7. Dezember 2012 wurde Gänswein von Benedikt zum Titularerzbischof und zum Präfekten des Päpstlichen Hauses ernannt. Die Bischofsweihe durch Papst Benedikt XVI. erfolgte am 6. Januar 2013 im Petersdom. Gänswein blieb auch nach dem Amtsverzicht von Benedikt XVI. im Februar 2013 als Privatsekretär an dessen Seite, bis zum Tod des emeritierten Papstes am 31. Dezember 2022.