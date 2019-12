Ringen um Abschlusspapier : Scheitert die Klimakonferenz?

Die Klimakonferenz von Madrid droht zu scheitern. Im Verlauf des Samstags hat sich eine klare Spaltung zwischen den Ländern abgezeichnet, die höhere Klimaschutzziele durchsetzen wollen und solchen wie Brasilien, Saudi-Arabien, Amerika und Australien, die sich dagegen einsetzen. Am Mittag war der Entwurf eines Abschlusspapiers veröffentlicht worden, der sowohl bei Umweltorganisationen als auch bei vielen Staaten, darunter Deutschland, auf massiven Widerstand gestoßen war. Von einem „Verrat an den Menschen der Welt“ sprach Greenpeace-Chefin Jennifer Morgan. „Für die EU ist es unmöglich, diese COP zu verlassen ohne eine Botschaft für starke Ambition", sagte Finnlands Umweltministerin Krista Mikkonen im Namen der EU. Ähnlich äußerte sich Vize-Kommissionspräsident Frans Timmermans.

Am Nachmittag ist nun ein neuer Entwurf erschienen, den die chilenische Präsidentschaft als deutlich ehrgeiziger bezeichnet hat. Er soll widerspiegeln, dass sich viele Staaten ein deutlich stärkeres Bekenntnis zu mehr Klimaschutz wünschen. Dieser Vorstoß dürfte allerdings auf der anderen Seite neuen Widerstand auslösen. Der Verantwortliche der chilenischen Präsidentschaft, Andrés Landerretche, kündigte an, dass man mit dem neuen Entwurf versucht habe, einen Konsens zu erzielen. Die Länder bilden sich zunächst eine Meinung, in einem zentralen Streitpunkt werden Verhandlungsgruppen gebildet und für den Abend wird voraussichtlich ein Plenum einberufen, wenn absehbar ist, dass es eine Einigung gibt.

Das zweiwöchige Treffen hätte eigentlich Freitag zu Ende gehen sollen. Dass bei Klimakonferenzen jedoch auch am Samstag noch verhandelt wird, ist nicht ungewöhnlich, die Abschlusserklärung und das Signal, das sie aussendet, gilt in diesem Jahr als entscheidend. Das Thema höherer Ambitionen im Klimaschutz steht nicht auf der offiziellen Agenda. Erst 2020 in Glasgow müssen die Staaten ihre neuen Klimaschutzzusagen zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens vorlegen. Es sieht eine Begrenzung der Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad vor, mit den bisherigen Zusagen steuert die Welt auf mindestens drei Grad zu.

80 Länder bilden „High Ambition Coalition“

Deshalb erhofften sich Umweltorganisationen und Staatengruppen wie die „High Ambition Coalition“, der auch Deutschland angehört, dass in Madrid fest zugesagt wird, die Klimaziele national für das kommende Jahr zu erhöhen. Die Gruppe dieser Länder wuchs zuletzt auf rund 80 Staaten an, gemeinsam kommen sie allerdings nur auf rund ein Zehntel des weltweiten Treibhausgasausstoßes.

Auch der Streit um Artikel 6, die Umsetzung einer Art Emissionshandel, ist noch immer nicht beschlossen. Es geht darum, ob Verschmutzungsrechte doppelt angerechnet werden dürfen und ob alte Zertifikate aus dem Kyoto-Protokoll verwandt werden dürfen. Am Samstag hat die San-José-Gruppe, ein Verbund aus Staaten, dem auch Deutschland angehört, einen Kompromissvorschlag vorgelegt, der einen „ehrgeizigen und robusten“ Handel ermögliche, wurde mitgeteilt.

Green Climate Fund als Kompromisspfad

Der dritte Streitpunkt, um den es schon seit zwei Wochen geht, ist eine Einigung bei der Kompensation von Schäden durch den Klimawandel. Das schädliche CO2 wurde von Industriestaaten emittiert, die Folgen treffen aber vor allen Dingen Entwicklungsländer, die sich nun eine Entschädigung hoffen. Einen Kompromisspfad hatte es über den bestehenden Green Climate Fund gegeben; eine Vertreterin Amerikas sprach sich am Samstag allerdings im Plenum grundsätzlich gegen finanzielle Forderungen der Entwicklungsländer aus. Amerika, Brasilien, Australien und Saudi-Arabien hatten sich, so ist aus Verhandlerkreisen zu vernehmen, für eine Abschwächung des Beschlusstextes entscheidend eingesetzt.

Bereits am Freitag wurde nicht mehr ausgeschlossen, dass sowohl die Kompensation als auch der Abschluss der Verhandlungen über das Regelwerk des Paris-Abkommens ins nächste Jahr verschoben werden könnten. Derzeit sind wieder viele Punkte offen, die Verhandlungen könnten sich in verschiedene Richtungen entwickeln. „Selbst wenn wir das hier nicht abschließen können, dann ist das kein Scheitern der Konferenz“, hatte Schulze dazu gesagt. Chile zeigte sich am Nachmittag zuversichtlich, dass eine Einigung in der Nacht erzielt werden könnte.