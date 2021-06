Scheinangriffe auf Fregatte : Moskau weist Vorwürfe zurück

Das niederländische Verteidigungsministerium hat Russland mehrerer Scheinangriffe auf eine Fregatte bezichtigt. „Bewaffnete russische Kampfflugzeuge haben am vergangenen Donnerstag eine gefährliche Situation im Schwarzen Meer nahe der HNLMS Evertsen verursacht“, teilte das Ministerium am Dienstagabend mit und veröffentlichte dazu das Bild eines Flugzeugs, das in geringer Höhe an dem Schiff vorbeifliegt. Die Flugzeuge seien „wiederholt gefährlich niedrig und nahe am Schiff vorbeigeflogen und haben Scheinangriffe ausgeführt“, hieß es weiter. Das Schiff sei in internationalen Gewässern unterwegs gewesen. „Es gibt keine Rechtfertigung für diese Art von aggressivem Vorgehen“, sagte Verteidigungsministerin Ank Bijleveld-Schouten. Der Kommandant des Schiffes, Kapitänleutnant zur See George Pastoor, sprach von „unverantwortlichem und unsicherem Verhalten auf See“.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge

Der Zwischenfall ereignete sich einen Tag, nachdem russische Schiffe und Kampfflugzeuge den britischen Zerstörer HMS Defender in der Zwölf-Meilen-Zone vor der ukrainischen Halbinsel Krim bedrängt hatten, die Russland 2014 annektiert hat. Die russischen Streitkräfte drohten per Funk mit einem Angriff, falls das Schiff seinen Kurs nicht ändere. Der Kreml betrachtet die Zone als seine Hoheitsgewässer, während der Westen die Annexion der Krim nicht anerkennt. Die niederländische Fregatte gehört wie der britische Zerstörer zum Gefechtsverband, der den britischen Flugzeugträger HMS Queen Elizabeth auf seiner Route nach Asien begleitet.

„Warnung vor einer Verletzung der Territorialgewässer“

Das russische Verteidigungsministerium war bemüht zu zeigen, dass die Krim und die Territorialgewässer um die Halbinsel unter russischer Hoheit stünden. Es teilte am Dienstagabend mit, russische Su-30-Abfangjäger und Su-24-Bomber seien aufgestiegen, um eine „Warnung vor einer Verletzung der Territorialgewässer der Russischen Föderation“ auszusenden. Die niederländische Fregatte sei in „neutralen Gewässern“ unterwegs gewesen, habe dann aber „Kurs auf die Meerenge von Kertsch“ genommen; diese liegt zwischen dem russischen Festland und der Krim. Die Kampfflugzeuge, so das Ministerium weiter, seien an der Fregatte „in sicherer Entfernung“ vorbeigeflogen. Danach habe die Evertsen ihren Kurs geändert und die Kampfflugzeuge seien an ihre Stationierungsorte zurückgekehrt.

Dagegen erläuterte das niederländische Verteidigungsministerium, die Kampfflugzeuge hätten die Fregatte in einer Entfernung von vierzig bis siebzig Meilen zur Küste über einen Zeitraum von fünf Stunden immer wieder „drangsaliert“. Sie seien mit Bomben und Luft-Boden-Raketen bewaffnet gewesen. Nach „stundenlangen Einschüchterungen“ seien auch die elektronischen Geräte der Fregatte gestört worden. „Die russischen Aktionen verstießen gegen das Recht auf freie Nutzung des Meeres“, teilte das Ministerium mit. Sie hätten zudem gegen das internationale Abkommen zur Vermeidung von Zwischenfällen auf See verstoßen.

Wie die Zeitung De Volkskrant unter Verweis auf den niederländischen Kommandanten berichtete, waren rund 20 russische Kampfflugzeuge an den Angriffen beteiligt. Fünf von ihnen seien der Fregatte sehr nahe gekommen. Sie seien 20 Meter über dem Wasser geflogen und hätten das Schiff in nur 100 Metern Entfernung passiert. Es habe auch einen simulierten Fernangriff von zwölf Flugzeugen aus verschiedenen Richtungen gegeben.

Ähnliche Vorfälle hat es auch schon mit amerikanischen Kriegsschiffen im Schwarzen Meer gegeben, zuletzt Ende Januar. Im November 2018 hatte Russland drei Schiffe der ukrainischen Marine an der Meerenge von Kertsch in seine Gewalt gebracht. Die Besatzung, insgesamt 24 Mann, wurde festgenommen und erst im September 2019 im Rahmen eines Gefangenenaustausches mit der Ukraine freigelassen.

„Britische Provokation“

Der russische Präsident Wladimir Putin bezeichnete den Vorfall mit HMS Defender am Mittwoch im russischen Staatsfernsehen als britische „Provokation“ unter amerikanischer Beteiligung und sagte, sogar wenn Russland den Zerstörer „versenkt“ hätte, „ist schwer vorstellbar, dass die Welt an der Schwelle zum dritten Weltkrieg stand“, denn „diejenigen, die das machen, verstehen, dass sie aus dieser Situation nicht als Sieger herauskommen“.

Die HMS Defender und die Evertsen zählen nicht zu den insgesamt 32 Kriegsschiffen, die bei „Sea Breeze“ mitmachen, einem seit Montag im Schwarzen Meer stattfindenden, ukrainisch-amerikanischen Manöver, an dem insgesamt mehr als dreißig Länder teilnehmen. Das Manöver findet seit 1997 statt, die diesjährige Übung ist die bisher größte. Putin sprach nun vom „Beginn einer militärischen Aneignung des Gebiets der Ukraine“ durch den Westen, die Russland beunruhige.