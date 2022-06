Lockdown in Schanghai : Endlich raus nach zwei Monaten in der Wohnung

Anstehen für einen PCR-Test in Schanghai am Mittwoch Bild: Reuters

„Ich kann gar nicht sagen, wie ich mich fühle“, sagt der Schanghaier Soziologe Li Pengfei. „Es ist einfach zu surreal.“ Zwei Monate lang war er wie die übrigen 25 Millionen Einwohner der Stadt wegen der chinesischen Null-Covid-Strategie in seiner Wohnung eingesperrt. In der Nacht zum Mittwoch wurden die Einschränkungen in den meisten Teilen der Stadt nun offiziell aufgehoben.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für China, Nordkorea und die Mongolei.



Die Folgen des Lockdowns werden Schanghai aber noch lange begleiten. Vor allem Tagelöhner und Besitzer kleiner Geschäfte haben empfindliche Einkommensverluste erlitten. Die Zahl derer, die aufgrund des Lockdowns nicht medizinisch behandelt werden konnten, wird wohl nicht ermittelt werden.

Bei vielen Bewohnern dürften die Erfahrungen der vergangenen Wochen das Vertrauen in die Behörden und ihr Umfeld erschüttert haben. „Ich blicke mit anderen Augen auf diese Stadt und auf China“, sagt der Soziologe Li Pengfei am Telefon, nachdem er einen langen Spaziergang gemacht hat. Ihn habe erschüttert, wie viele seiner Nachbarn „mit Eifer oder aus Angst“ die widersprüchlichen Anweisungen der Regierung befolgt hätten.

Als erstes ein Coronatest

„Das erste, was ich heute getan habe, war ein Coronatest. Das ist ein bisschen frustrierend“, sagt ein Wirtschaftsjournalist namens Ma. Nur wer einen PCR-Test der vergangenen 72 Stunden vorweisen kann, darf Busse und Bahnen benutzen und öffentliche Gebäude betreten. Aus diesem Grund hat die Stadt 15.000 Stellen für PCR-Tests eingerichtet. „Es heißt zwar Öffnung, aber in Wirklichkeit gibt es weiter viele Beschränkungen. Manche müssen ewig in der Schlange stehen, um diese furchtbaren Tests zu machen“, sagt eine Frau namens Zheng, die für ein Handelsunternehmen arbeitet. Viele seien froh, dass sie nun wieder zur Arbeit gehen könnten. Anderen hänge der Lockdown aber noch nach. „Sie haben das Vertrauen in die Regierung verloren.“

Der Podcaster Henry Yang glaubt dagegen, dass „die meisten Leute die vergangenen zwei Monate als besondere Erfahrung abspeichern und ansonsten schnell vergessen“ werden. Yang selbst hat eine Woche in einem Quarantänezentrum verbracht und es nicht so schlimm in Erinnerung wie in manch anderen Erfahrungsberichten. „Wir hatten immerhin dreimal am Tag eine Mahlzeit“, sagt er. Für ihn sei es dennoch ein einschneidendes Erlebnis gewesen. „Ich habe Dinge gesehen, die ich so vorher noch nie gesehen habe.“ Schanghai sei immer die modernste, fortschrittlichste Stadt in China gewesen. Und auf sei das alles zum Stillstand gekommen.

Alex, ein Unternehmer, der mit medizinischen Geräten handelt, berichtet, er habe „seit Monaten nicht mehr so viele Autos auf der Straße gesehen“. Die ganze Nacht über sei in seiner Nachbarschaft Feuerwerk entzündet worden, um die Öffnung zu feiern. Der Besitzer eines Fahrradladens, der sich David nennt, hofft, dass die Erfahrungen des Lockdowns dazu führen, dass manche Leute sich mehr auf die wichtigen Dinge im Leben konzentrieren.

Die Schanghaier Parteiführung und Lokalregierung behaupteten am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung: „Die ganze Stadt war geeint in ihrer Entschlossenheit, dieser Herausforderung zu begegnen“. Nun sei „ein wichtiger Meilenstein der hart erkämpften Verteidigung Schanghais erreicht. Von heute an beginnt in Schanghai die Phase der Wiederherstellung der normalen Produktion und des normalen Lebens.“

Zahlreiche Wohngebiete bleiben allerdings wegen einzelner Coronafälle abgeriegelt. Bis zu drei Millionen Einwohner sind weiterhin von Einschränkungen betroffen. Behörden und Staatsunternehmen forderten ihre Angestellten auf, zur Arbeit zurückzukehren. Geschäfte und Einkaufszentren durften öffnen, wurden aber angewiesen, die Zahl ihrer Kunden zu begrenzen. Bilder vom Schanghaier Hongqiao-Bahnhof zeigten lange Warteschlangen mit Fahrgästen, die die Stadt verlassen wollten. Der öffentliche Nahverkehr wurde in weiten Teilen wieder hergestellt. Auch Autos dürfen wieder fahren. Die meisten temporären Quarantänezentren wurden mittlerweile geschlossen.