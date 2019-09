Ermordeter Journalist : Saudischer Kronprinz übernimmt „volle Verantwortung“ im Fall Khashoggi

Verantwortlich, aber nicht schuldig? Der saudische Kronprinz Muhammad bin Salman hat die „volle Verantwortung“ für die Ermordung des regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi im saudischen Generalkonsulat in Istanbul im Oktober 2018 übernommen. Allerdings wies er den Vorwurf zurück, den Mord in Auftrag gegeben zu haben. „Absolut nicht“, antwortete er auf die entsprechende Frage in einem am Sonntag vom amerikanischen Sender CBC News ausgestrahlten Interview.

Journalisten stellten für sein Land keine Bedrohung dar, sagte Salman. Als ein Anführer Saudi-Arabiens trage er die Verantwortung für die Ermordung Khashoggis. „Das war ein abscheuliches Verbrechen.“ Er stritt ab, von den Mordanschlagsplänen gewusst zu haben. Für die saudische Regierung arbeiteten täglich drei Millionen Menschen, sagte Salman. „Es ist unmöglich, dass sie alle täglich der politischen Führung über ihre Arbeit berichten.“

Jamal Khashoggi lebte in Amerika und war Kolumnist der „Washington Post“. Er wurde im saudischen Konsulat in Istanbul in der Türkei von einem saudischen Spezialkommando getötet, als er Papiere für seine geplante Hochzeit abholen wollte. Ein UN-Sonderbericht hatte eine direkte mögliche Verbindung zum Kronprinzen Salman hergestellt. Die saudische Regierung hat den Mord zugegeben, weist aber jeden Vorwurf zurück, das Königshaus könne involviert gewesen sein.