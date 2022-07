Saudischer Kronprinz in Athen : Hauptsache, gegen die Türkei

Es ist mehr als vier Jahre her, seit der saudische Kronprinz Muhammad Bin Salman zuletzt in Europa war – im April 2018 besuchte er Paris. Ein halbes Jahr später, im Oktober 2018, wurde der Dissident und Journalist Jamal Khashoggi, der unter anderem eine Kolumne bei der „Washington Post“ geschrieben hatte, im saudischen Konsulat in Istanbul ermordet. Nicht nur amerikanische Geheimdienste sahen es als erwiesen an, dass der saudische Kronprinz den Mord in Auftrag gegeben habe.

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien.



In der demokratischen Welt war er fortan nicht mehr wohlgelitten. Es galt als anrüchig, sich mit ihm zu zeigen – zumindest bis der französische Präsident Emmanuel Macron und sein amerikanischer Gegenpart Joe Biden mit dem mutmaßlichen Verbrecher in Saudi-Arabien das direkte Gespräch suchten, der Franzose im Dezember vergangenen Jahres, der Amerikaner vor zehn Tagen.