Saudi-Arabien und G-20-Gipfel : Das Jahr der verpassten Chancen

Diese Fernsehbilder werden der saudischen Führung schmerzlich fehlen: von den Staatsoberhäuptern und Regierungschefs aus aller Welt, die in der Hauptstadt Riad zusammenkommen. Von den Einkaufszentren, den neueröffneten Kinos und Cafés, den arbeitenden Frauen. Der G-20-Gipfel, der an diesem Wochenende stattfindet, sollte für Saudi-Arabien zu einer Gelegenheit werden, sein ramponiertes Image wieder aufzubessern.

Als Gastgeber hätte das Königreich seine internationale Stellung demonstrieren, für die internationalen Medien hätte Riad die Fortschritte der Modernisierungskampagne im Inneren ins Schaufenster stellen können. Kritische Töne hätte es sicher auch gegeben, aber die Bilder wären stark gewesen, womöglich stärker.

Jetzt, da der Gipfel wegen der Corona-Pandemie nur virtuell abgehalten wird, erhalten die Mahnungen von Menschenrechtsorganisationen größeres Gewicht, die den Gipfel zum Anlass nehmen, ein Schlaglicht auf die Menschenrechtsverletzungen im Ausrichterland zu werfen: Dort würden noch immer Dissidenten und Menschenrechtler in Haft sitzen, misshandelt und eingeschüchtert. Und sie klagen über die Missachtung aller Aufrufe, die Verantwortlichen für die brutale Ermordung Jamal Khashoggis, eines scharfen Kritikers des mächtigen Kronprinzen Muhammad bin Salman, zur Rechenschaft zu ziehen.

Kaum Fortschritte auf umstrittenen Gebieten

So steht die G-20-Flaute sinnbildlich für ein Jahr, das enttäuschend für Saudi-Arabien verlaufen ist. Von westlichen Diplomaten wird es als „Jahr der verpassten Chancen“ bezeichnet. Die Führung um den Thronfolger hat nicht nur hinsichtlich ihres Rufs, sondern auch in der Sache kaum Fortschritte auf umstrittenen Gebieten verzeichnen können, etwa im Jemen-Krieg oder im Konflikt mit dem Emirat Qatar.

Und mit dem Ausgang der Wahl in den Vereinigten Staaten wird die außenpolitische Lage Saudi-Arabiens noch schwieriger. Es setzt gegenüber Iran weiter auf eine harte Linie, während in Washington ein Präsident die Geschäfte übernehmen will, der in diesem Konflikt auf Diplomatie setzt – und der Amerikas wichtigsten Alliierten am Golf sogar als Paria bezeichnet hat. „Das Königreich hat es nicht nur versäumt, seine Politik im Jahr 2020 neu zu kalibrieren, sondern auch, sich auf eine neue, viel skeptischere amerikanische Regierung vorzubereiten“, sagt Emile Hokayem von der Denkfabrik IISS. Es werde allerdings Aspekte dieser Beziehungen geben, die solchen Gegenwind überleben. Panik herrsche nicht im Königreich.

Den Boden, den Riad verliert, können andere nutzen. Die Vereinigten Arabischen Emirate etwa, die zwar ein enger Alliierter, aber gleichzeitig auch ein Konkurrent um die Führung in der Region sind. In Washington haben sie Unterstützer in Bidens demokratischer Partei. Die Emirate haben in Amerika außerdem politisches Kapital durch die Normalisierung der Beziehungen zu Israel erworben. Und sie sind beweglicher – Kritiker sagen: zynischer – als die Saudis. „Was ihre Schwächen und Schwachstellen betrifft, haben die Emirate mehr Ehrlichkeit zu sich selbst“, sagt ein mit der Region befasster Diplomat.

Während Saudi-Arabien außenpolitisch ins Hintertreffen gerät, erhöht sich auch der Druck auf seine Staatskassen. Seine beiden wichtigsten Einnahmequellen haben zur gleichen Zeit stark gelitten: Die Öleinnahmen wegen des Preisverfalls und der islamische Pilgertourismus wegen der Pandemie. Der staatliche Ölkonzern Aramco gab bekannt, der Nettogewinn sei im Vergleich zum Vorjahresquartal um fast 45 Prozent von rund 23,3 Milliarden Dollar auf 11,8 Milliarden Dollar geschrumpft.

Kostspielige wirtschaftliche Reformkampagne

Dem Staat dürfte zwar so schnell das Geld nicht ausgehen. Aber ohne die Sparpolitik (staatliche Zuwendungen wurden deutlich gekürzt, die Mehrwertsteuer zuletzt verdreifacht) und ohne die Diversifizierungserfolge von Muhammad bin Salmans Agenda 2030 wäre die Lage wohl schon jetzt schwierig.

Der Kronprinz sagte vorigen Freitag in einer Rede, die Öleinnahmen für dieses Jahr seien mit rund 137 Milliarden Dollar veranschlagt worden, lägen aber tatsächlich nur bei rund 109 Milliarden Dollar. Wären die Einkünfte aus anderen Quellen noch auf dem niedrigeren Niveau von 2015 gewesen, so Muhammad bin Salman, wäre man nicht um schmerzhafte Kürzungen – etwa bei den Gehältern der Staatsbediensteten – herumgekommen.

So unbeirrt Muhammad bin Salman an seiner kostspieligen Außenpolitik und dem autoritären Kurs im Inneren festhält, so unbeirrt treibt er seine ebenfalls kostspielige wirtschaftliche Reformkampagne voran, einschließlich milliardenschwerer Großprojekte wie der Megacity „Neom“.

Anfang des Monats kündigte der stellvertretende Minister für Arbeit und Soziales, Sattam al Harbi, Veränderungen „riesigen“ Ausmaßes an, die den saudischen Arbeitsmarkt dynamischer und produktiver machen würden. Das mit dem Ölboom der siebziger Jahre entstandene sogenannte Kafala-System, das von Menschenrechtlern als „moderne Sklaverei“ für billige Arbeitskräfte aus Asien, Afrika oder anderen arabischen Ländern kritisiert wird, soll reformiert werden.

Ausländische Arbeitnehmer sollen bald selbst bestimmen können, wann sie verreisen, die Arbeit wechseln oder das Land verlassen. Bislang war jeder von ihnen von einem saudischen Bürgen abhängig, der solchen Dingen zustimmen musste. Gastarbeiter und Hausangestellte waren ihnen ausgeliefert und konnten sich gegen Ausbeutung und Misshandlung oder sexuellen Missbrauch nicht zur Wehr setzen.

Es herrscht zwar Skepsis, ob sich an ihrer Lage im Zuge der Reform viel ändert. Aber für die „talentierten“ Arbeitskräfte, von denen der stellvertretende Arbeitsminister sprach, also gut ausgebildete Ausländer, die das Diversifizierungsprojekt voranbringen, könnte der saudische Arbeitsmarkt so interessanter werden. Und außerdem hat dieser Fortschritt in der Sache auch eine erwünschte Wirkung auf das saudische Image.