Saudi-Arabien : Frauen dürfen künftig allein im Hotel übernachten

Saudi-Arabien will mit einer Lockerung seiner strengen Hotelregeln mehr ausländische Touristen ins Land lotsen. Männer und Frauen dürfen künftig auch ohne den Nachweis einer Ehe oder eines anderen Verwandtschaftsverhältnisses gemeinsam ein Hotelzimmer belegen, teilte die Kommission für Tourismus und nationales Erbe am Freitag mit. „Alle saudi-arabischen Staatsangehörigen werden gebeten, beim Einchecken in Hotels einen Familienausweis oder einen Beziehungsnachweis vorzulegen“, hieß es. „Dies ist für ausländische Touristen nicht erforderlich.“ Alle Frauen, auch einheimische, können zudem künftig allein ein Hotel buchen und dort übernachten.

Die Führung des streng-konservativen muslimischen Königreiches hatte erst vergangene Woche ein neues Visa-System für 49 Länder auf den Weg gebracht. Das Land zähle vor allem auf Gäste aus China, Japan, Europa und den Vereinigten Staaten. Auch Unternehmen seien für Investitionen in den Tourismus willkommen.

Die Initiative ist Teil der Strategie von Kronprinz Mohammed bin Salman, Saudi-Arabien unabhängiger von den Öleinnahmen zu machen. Bis 2030 soll der Beitrag des Tourismus am Bruttoinlandsprodukt von derzeit drei auf zehn Prozent steigen. Die Zahl der Besucher aus dem Ausland soll sich bis dahin auf jährlich 100 Millionen mehr als verdoppeln.

Saudi-Arabien steht für Menschenrechtsverletzungen in der Kritik. Anfang Oktober war der erste Jahrestag des Mordes an dem regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi. Der „Washington Post“-Kolumnist war am 2. Oktober 2018 in Saudi-Arabiens Konsulat in Istanbul von einem extra angereisten Agententeam ermordet worden. Seine Leiche wurde anschließend zerteilt und beseitigt.