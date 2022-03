Politischer Gefangener : Saudiarabischer Blogger Badawi nach zehn Jahren Haft freigelassen

Aktualisiert am

In seinen Texten soll er den Islam beleidigt haben – deshalb verbrachte Raif Badawi mehr als zehn Jahre in saudischer Haft. Nun ist er wieder frei.

Ensaf Haidar hält im Jahr 2015 ein Foto ihres inhaftierten Mannes in die Kamera – jetzt ist er wieder frei. Bild: AFP

Der saudiarabische Blogger Raif Badawi ist nach dem Ende seiner zehnjährigen Haftstrafe freigelassen worden. „Er ist frei“, sagte Badawis Ehefrau Ensaf Haidar, die in Kanada lebt, am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. Badawi war 2012 festgenommen und 2014 wegen „Beleidigung des Islams“ zu zehn Jahren Haft und tausend Peitschenhieben verurteilt worden.

Schon Ende Februar war die Strafe abgesessen, doch der 38-Jährige wurde zunächst weiter festgehalten. Die Organisation Reporter ohne Grenzen (RSF) hatte die saudischen Behörden aufgefordert, Badawi unverzüglich freizulassen und ihm die Rückkehr zu seiner Familie zu ermöglichen. Nun ist der Blogger wohl wieder auf freiem Fuß.

Zahlreiche Schriftsteller, Prominente sowie seine Ehefrau hatten in der Vergangenheit Badawis Freilassung gefordert. Aus Protest gegen schlechte Haftbedingungen trat der Blogger zwischenzeitlich auch in den Hungerstreik. Mindestens 3000 politische Inhaftierte sitzen in Saudi-Arabien nach Schätzungen der Menschenrechtsorganisation Amnesty International im Gefängnis.