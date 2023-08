Sarkozy über Berlusconi : „Das Problem mit Italien war er selbst“

Als Silvio Berlusconi am 12. Juni starb, fand Carla Bruni freundliche Worte für den langjährigen italienischen Regierungschef. Zwar habe sie niemals für ihn gestimmt, versicherte die gebürtige Italienerin, weil ihre eigenen politischen Überzeugungen und jene Berlusconis „vollkommen konträr“ gewesen seien. „Aber ich habe ihn immer als großen Unternehmer bewundert, der Tausenden Arbeit gegeben hat“, schrieb Bruni. Und sie versicherte, sie habe Berlusconi bei einem gemeinsamen Treffen mit ihrem Ehemann Nicolas Sarkozy als „lustig, umgänglich und sympathisch“ empfunden.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

Das Treffen, auf das sich Carla Bruni bezieht, dürfte wenige Wochen vor dem denkwürdigen G-20-Gipfel Anfang November 2011 stattgefunden haben, bei dem der französische Präsident und die deutsche Kanzlerin das Schicksal des italienischen Ministerpräsidenten besiegeln sollten. Und zwar für immer: Berlusconis Rücktritt vom Amt des „Presidente del Consiglio dei Ministri“ am 12. November 2011 war sein vierter – und letzter. Anders als bei früheren Demissionen scheiterten Berlusconis Comeback-Versuche.

„Grausam, aber notwendig“

In seinen Memoiren „Le Temps des Combats“ (Die Zeit der Kämpfe) hat der inzwischen 68 Jahre alte Sarkozy nun ausführlich über die Vorkommnisse beim G-20-Gipfel vom 3. und 4. November 2011 in Cannes berichtet. Nach allem, was man aus vorab veröffentlichten Auszügen des rund 560 Seiten starken Werkes weiß, kommt Sarkozy in seinen Erinnerungen im Vergleich zu anderen politischen Führern mit Abstand am besten weg: Er fühlt sich allen maßgeblichen Zeitgenossen gegenüber intellektuell und moralisch noch immer haushoch überlegen.

Eine besonders schlechte Meinung hatte und hat Sarkozy von Silvio Berlusconi. In seinen Erinnerungen bestätigt Sarkozy, dass er und Bundeskanzlerin Angela Merkel bei dem denkwürdigen Gipfel von Cannes das politische Aus Berlusconis beschlossen. In einem „Augenblick großer Spannung“ habe er Berlusconi klargemacht, dass „das Problem mit Italien er selbst war“, schreibt Sarkozy und fährt fort: „Angela und ich waren überzeugt, dass Berlusconi zur ‚Risikoprämie‘ geworden war, die das Land an die Gläubiger zahlen musste. Wir glaubten aufrichtig, dass die Situation ohne ihn und seine erbärmliche Haltung weniger dramatisch sein würde.“ Der Rest ist Geschichte:

Nach wiederholten telefonischen Interventionen von Kanzlerin Merkel beim damaligen italienischen Präsidenten Giorgio Napolitano zwang dieser Berlusconi faktisch zum Rücktritt und beauftragte hernach den ehemaligen EU-Kommissar Mario Monti mit der Bildung einer Regierung von Technokraten. Den italienischen Regierungschef angesichts der desolaten Haushaltslage Roms und der sich verschärfenden Eurokrise zum Rücktritt zu zwingen, sei „grausam, aber notwendig“ gewesen, schreibt Sarkozy: „Wir mussten (den griechischen Ministerpräsidenten, Anm. d. Red.) Papan­dreou und Berlusconi opfern, um den Tsunami einzudämmen. Die Märkte verstanden, dass wir Berlusconis Rücktritt wollten.“

Mehr zum Thema 1/

In Italien haben die Memoiren Sarkozys, die mit Blick auf die Hintergründe von Berlusconis Sturz freilich wenig Neues enthüllen, einen Sturm der Entrüstung ausgelöst – vor allem unter Politikern der christdemokratischen Partei Forza Italia, die Berlusconi 1993 gegründet und bis zu seinem Tod im Juni geführt hat.

Tullio Ferrante, Staatssekretär im Verkehrsministerium, sagte, wie alle „halben Führer, die dem Vergessen anheimfallen“, habe auch Sarkozy nie akzeptieren wollen, dass „ein italienischer Politiker der politischen Mitte als historische Gestalt in Erinnerung bleiben“ werde. Berlusconis Weitsicht habe sich schon daran gezeigt, dass dieser vor dem Chaos in Libyen nach dem maßgeblich von Sarkozy betriebenen Sturz Gaddafis vom Oktober 2011 gewarnt habe, sagte Ferrante.

Auch der Forza-Italia-Abgeordnete Fulvio Martusciello hob hervor, Berlusconi sei in die Geschichte eingegangen, während Sarkozy „ins Nichts versunken“ sei und offenkundig mit Buchveröffentlichungen schauen müsse, „dass er finanziell über die Runden kommt“. Was das Verhältnis zu Russland und zumal zu Präsident Wladimir Putin angeht, gab es freilich große Gemeinsamkeiten zwischen Berlusconi und Sarkozy. Beide haben sich stets ihrer „Männerfreundschaft“ mit Putin gerühmt.