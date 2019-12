Sant´Egidio-Gründer Riccardi : „Wir brauchen Europa – und Migranten“

Zwischen 2011 und 2013 gehörten Sie der italienischen Regierung an und waren Minister für „Internationale Zusammenarbeit und Integration“. Damals hatte der „Arabische Frühling“ gerade begonnen. Heute ist er ein Albtraum. Was ist schiefgelaufen?

Daniel Deckers in der politischen Redaktion verantwortlich für „Die Gegenwart“. F.A.Z.

Man sollte das, was damals geschehen ist, nicht auf den „Arabischen Frühling“ reduzieren. Eine ähnliche Dynamik gab es in der Ukraine. Was heute in Hongkong geschieht, im Libanon, im Irak, gehört zu dieser komplexen Bewegung der Zivilgesellschaft.

Was ist der gemeinsame Nenner dieser Aufstände?

Anders als etwa bei der Solidarność-Bewegung in den achtziger Jahren handelt es sich um polyzentrische Bewegungen. Man denke auch an die mobilisierende Rolle der sozialen Medien. Das kann eine Stärke sein, aber auch eine Schwäche. Die Aufständischen gegen Assad hatten nie eine einheitliche politische Führung und kein gemeinsames politisches Programm. Nach der Internationalisierung des Konfliktes waren alle Friedensbemühungen vergeblich. Assad hat seine Macht mit Geschick und Grausamkeit konsolidiert.