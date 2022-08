Finnland : Sanna Marin wirbt um Verständnis

Die finnische Ministerpräsidentin erklärt sich in einer emotionalen Rede zu den Vorwürfen bezüglich privater Partyvideos. „Ich werde meine Lektion lernen“, so Marin den Tränen nahe.

Die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin hat nach Kritik wegen privater Videos, die sie beim Feiern zeigen, nachdrücklich um Verständnis geworben. Bei einer Rede vor einem Treffen der sozialdemokratischen Parteiführung in Lahti sagte sie am Mittwoch, sie sei nur ein Mensch. Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine, die Pandemie und die wirtschaftlich schwierige Lage äußerte sie, auch sie sehne sich manchmal nach Freude und Spaß „inmitten dieser dunklen Wolken“. Die vergangene Woche sei nicht die leichteste in ihrem Leben gewesen, äußerte sie.

Marin, die Vorsitzende der Sozialdemokraten ist, hob aber hervor, sie habe wegen ihrer Freizeitaktivitäten „keinen einzigen Arbeitstag versäumt“ und keine Aufgabe unerledigt gelassen. „Ich mache meine Arbeit, ich werde meine Lektion lernen.“ Sie kämpfte während der Rede mit den Tränen.

Sorgen bei den Sozialdemokraten

Ende vergangener Woche hatten Videos der 36 Jahre alten Marin für Aufsehen gesorgt, die sie beim ausgelassenen Feiern mit Freunden zeigen. Ein weiteres Video zeigte die verheiratete Ministerpräsidentin im engen Tanz mit einem anderen Mann.

Schließlich war noch ein Foto aus der Residenz der Ministerpräsidentin von einer Feier aufgetaucht, das zwei sich küssende Frauen zeigt, deren blanker Busen nur von einem Schild mit der Aufschrift „Finnland“ verdeckt ist. Für dieses Foto hatte sich Marin am Dienstag entschuldigt.

Bezüglich der Videos wurde in Finnland diskutiert, ob Marin womöglich ihren Dienstpflichten nicht gerecht geworden oder wie es um ihr Amtsverständnis bestellt sei. Marin hatte einen Drogentest gemacht, der negativ ausgefallen war. Laut finnischen Medien sind die Privataufnahmen auch Thema beim Treffen der Sozialdemokraten gewesen. Die Zeitung „Helsingin Sanomat“ berichtet, es gebe die Sorge in der Partei, dass es noch mehr Unruhe wegen möglicher weiterer Aufnahmen geben könnte.