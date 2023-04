Die finnischen Sozialdemokraten unter Führung von Ministerpräsidentin Sanna Marin stehen vor der paradoxen Situation, dass sie bei der Parlamentswahl am Sonntag zwar ihre Stimmenanteil ausbauen und die Zahl ihrer Sitze im Parlament steigern konnten, die Macht aber werden sie aller Voraussicht nach verlieren. Finnland steht vor einem Regierungswechsel.

Wahlsieger ist die konservative oppositionelle „Nationale Sammlungspartei“ unter Führung des früheren Finanzministers Petteri Orpo, die zuletzt 2015 mit Alexander Stubb den Regierungschef gestellt hatte. Sie kam auf 20,8 Prozent der Stimmen und konnte damit ihre Sitze im Parlament um zehn ausbauen. Zweitstärkste Kraft wurden die rechtspopulistischen „Basisfinnen“ mit 20,1 Prozent (plus sieben Sitze) vor Marins Sozialdemokraten mit 19,99 Prozent der Stimmen. Alle drei „großen“ Parteien konnten somit ihre Stimmenanteile steigern.

„Die Demokratie hat gesprochen"

Die Macht verlieren dürfte Marin vor allem aufgrund der Schwäche der kleinen Partner der Fünfparteienkoalition: So erlitten die Grünen eine schwere Wahlniederlage, sie kamen nur noch auf sieben Prozent (minus sieben Sitze), von einem „Kollaps“ der Partei war in Helsinki die Rede. Die Vorsitzende der Grünen, Maria Ohisalo, sprach von einer „großen Enttäuschung“.

Verluste erlitten auch die Partei „Linksbündnis“ (sie verlor fünf von 16 Sitzen im Parlament) sowie die „Finnische Zentrumspartei“ (minus acht Sitze), die damit ihren langfristigen Abschwung fortsetzte. Damit verlor der Linksblock aus Sozialdemokraten, Grünen und „Linksbündnis“ insgesamt neun Stimmen. Viele Wähler dürften taktisch gewählt und für die SPD gestimmt haben, um eine Regierungsführung durch die „Basisfinnen“ zu verhindern, hieß es in Helsinki.

Der Wahlsieger Orpo sprach in der Wahlnacht von einem „großen Sieg“ seiner Konservativen. Der Dreiundfünfzigjährige wird als Vorsitzender der stärksten Partei nun Gespräche zur Bildung einer Koalition führen. Erwartet wird die Bildung einer bürgerlichen Mitte-rechts-Koalition seiner Partei mit den „Basisfinnen“ unter Beteiligung mindestens einer kleinen Partei. Marin hatte vor der Wahl eine Koalition mit den Rechtspopulisten ausgeschlossen und diesen Rassismus vorgeworfen. Orpo hat sich nicht derart geäußert und keine Koalition ausgeschlossen.

Allerdings wird in Helsinki darauf verwiesen, dass die Bildung eines Bündnisses mit den Rechtspopulisten schwierig werden dürfte. Vor allem der liberale Teil der „Nationalen Sammlungspartei“ dürfte große Probleme haben mit einem derartigen Bündnis angesichts der Positionen der Rechtspopulisten beim Klimaschutz und bei der EU. So haben die Rechtspopulisten langfristig das Ziel, die EU abzuschaffen; was den Klimaschutz angeht, lehnen sie etwa eine Reduktion der Emissionen ab, auch wollen sie den Anteil der erneuerbaren Energien reduzieren, anstatt ausbauen, zudem gibt es in der Partei Leugner des Klimawandels.

Alternativ könnte es daher zur Bildung einer blau-roten Koalition der „Nationalen Sammlungspartei“ zusammen mit Marins Sozialdemokraten kommen. Hier wären wohl fiskalische Fragen der größte Streitpunkt. Finnlands Defizit war zuletzt stark gestiegen, die Staatsausgaben sind zu hoch, in der nächsten Legislaturperiode muss gespart werden. Fraglich ist zudem, ob Marin sich darauf einlässt, nun Juniorpartner zu werden.

In der Wahlnacht beglückwünschte sie Orpo zum Wahlsieg und äußerte, „die Demokratie hat gesprochen“. Innerhalb der Sozialdemokraten gilt die Position der Siebenunddreißigjährigen, die 2019 Finnlands jüngste Ministerpräsidentin wurde, trotz des wahrscheinlichen Machtverlusts weiterhin als stark. Marin konnte den Anteil der Stimmen, die persönlich auf sie entfielen, steigern. Nur die Vorsitzende der „Basisfinnen“, Riikka Purra, erhielt mehr individuelle Stimmen als die sozialdemokratische Ministerpräsidentin.

Auf Purra entfielen rund 42.600 Stimmen in Uusimaa, dem finnischen Wahlkreis mit den meisten wahlberechtigten Einwohnern. Marin kam im Wahlkreis Pirkanmaa auf rund 35.600 Stimmen. Erwartet wird nun in Helsinki, dass Marin nun als eine Art „Gallionsfigur“ der Opposition fungieren und 2027 wieder kandidieren wird.