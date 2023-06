Für jede Strafmaßnahme sucht Russland eine Lücke – und findet sie allzu oft. Die EU will das nun erschweren und geht etwa gegen das illegale Umpumpen von Öl auf See vor.

Mit einer Mischung aus Abschreckung und konkreten Maßnahmen will die Europäische Union die Umgehung ihrer Russland-Sanktionen eindämmen. Abschreckend, also präventiv, soll vor allem die Option wirken, dass künftig ganze Drittstaaten für Exporte kriegswichtiger Güter gesperrt werden. Die Staaten setzen darauf, dass dieses neue Instrument gar nicht eingesetzt werden muss. Darüber hinaus enthält das elfte Sanktionspaket gegen Russland, das am Freitag in Kraft trat, weitere Schritte. So werden Exportkontrollen gegenüber 87 weiteren Unternehmen eingeführt, darunter zehn aus Drittstaaten. Davon sind drei in der chinesischen Sonderwirtschaftszone Hongkong registriert. Außerdem werden gegen 104 Personen und Unternehmen Reise-, Vermögens- und Geschäftssperren verhängt. Mehrere Schlupflöcher werden geschlossen, darunter beim Gütertransfer durch Russland und beim Transport auf See.

So will die EU die verbreitete Praxis stoppen, dass russische Tanker vor der griechischen Küste Öl, das nicht in die EU geliefert werden darf, auf andere Schiffe umpumpen, die dies nicht ausweisen. Solche Ship-to-Ship-Transfers, kurz STS, werden immer wieder nahe dem Hafen Kalamata registriert. Wenn die Schiffe nicht ihre Transponder abschalten, können sie sogar mit Tracking-Apps verfolgt werden. Künftig reicht der bloße Verdacht, um solchen Tankern ein Hafeneinlaufverbot zu erteilen, dazu gehört das Abschalten der Transponder auf See. Innerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszone eines EU-Staats, die sich bis zu 200 Seemeilen weit erstrecken kann, müssen Transfers vorher den Behörden gemeldet werden.

Weiter eingeschränkt wird der Transit von Gütern durch Russland. Künftig betrifft das nicht nur Dual-Use-Güter, sondern auch Advanced-Tech-Güter und etwa Flugzeugteile. Das ist eine beliebtes Schlupfloch: Die Produkte werden für den Transit ausgewiesen, bleiben dann aber tatsächlich in Russland. Zu den Handelssanktionen gehört auch eine Ausweitung der Definition von Luxusautos, die nicht nach Russland ausgeführt werden dürfen. Künftig werden damit sämtliche elektrisch oder hybrid betriebene Fahrzeuge erfasst sowie Verbrenner mit einem Hubraum von 1,9 Litern und mehr. Nach Angaben eines EU-Beamten wurden noch im vorigen Jahr solche Fahrzeuge im Wert von 550 Millionen Euro exportiert.

Russische Anhänger ausdrücklich verboten

Da auch bestimmte Maschinenteile gesperrt werden, belaufen sich die zusätzlichen Exportverbote auf 1,5 Milliarden Euro. Das entspricht knapp 60 Prozent der gesamten Ausfuhren vor Kriegsbeginn. Wichtig für Unternehmen: Künftig werden die Produktkategorien breiter gefasst und nicht mehr in sechs-, sondern nur noch in vierstelligen Zolltarifnummern ausgewiesen. Dadurch sollen falsche Klassifikationen erschwert werden.

Im Verkehrssektor war es bisher russischen Trucks verboten, Güter in die EU zu bringen. Doch fanden Unternehmen schnell eine Lücke: Sie spannten ihre Anhänger an der Grenze hinter Zugmaschinen aus der EU. Das wurde von polnischen Behörden nach Brüssel gemeldet – nun sind auch russische Anhänger ausdrücklich verboten. Im Energiesektor sind jetzt russische Lieferungen über den Nordstrang der Druschba-Pipeline ausdrücklich verboten. Das betrifft allein Polen und Deutschland. Beide Länder hatten im vorigen Jahr zwar erklärt, dass sie keine Importe auf diesem Weg mehr beziehen wollten. Doch floss bis Februar weiterhin Rohöl nach Polen. Dies endete erst, als Moskau von sich aus den Hahn zudrehte.

Die neuen Listungen für Handlungen, welche die Souveränität der Ukraine untergraben, betreffen 71 Einzelpersonen und 33 Unternehmen. Insgesamt stehen damit fast 1800 Einträge auf dieser Liste, dem sogenannten Anhang 1. Die meisten neuen Einträge, nämlich vierzig, betreffen Vertreter des russischen Militärs und der Wagner-Gruppe sowie Unternehmen, die Waffen und andere Ausrüstung für den Angriffskrieg liefern. Diese Listungen reichen weiter als die Exportkontrollen gemäß Anhang 4, weil EU-Partnern jegliche Geschäftstätigkeit mit den betroffenen Unternehmen verboten wird und deren Vermögen in der EU komplett eingefroren werden müssen. Zu den Einzelpersonen in dieser Kategorie gehören nun alle drei Täter, die von einem niederländischen Gericht wegen des Abschusses von Flug MH17 in Abwesenheit zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt worden sind.

Insgesamt 23 Personen werden für ihre Beteiligung an der Zwangsdeportation ukrainischer Kinder nach Russland bestraft. Weitere Listungen beziehen sich auf die Zerstörung ukrainischen Kulturerbes, Desinformation und Propaganda. Aus Drittstaaten wurden diesmal zwei hohe Funktionäre aus Belarus erfasst, der Direktor der Eisenbahngesellschaft und der Vorsitzende der staatlichen Behörde für die Verteidigungsindustrie – beide wegen ihrer Unterstützung des Krieges. Ein eigenes Sanktionspaket gegen Belarus hat die EU zwar seit Monaten vorbereitet. Es ist jedoch wegen eines Streits über Ausnahmen weiterhin blockiert.