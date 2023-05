Iranische Drohnen in einer Halle. Das Verteidigungsministerium in Teheran sagte am 20. April 2023 es habe mehr als 200 Langstreckendrohnen. Bild: AP

In Brüssel beginnen jetzt die Beratungen über das elfte Sanktionspaket gegen Russland. Am Mittwoch und Freitag sollen die Botschafter der Mitgliedstaaten tagen. Was die Kommission vorschlägt, wissen sie seit Freitagabend. In vorherigen Fällen war das stets mit öffentlichen Auftritten der Präsidentin Ursula von der Leyen und des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell verbunden – diesmal nicht. Einige Staaten fühlten sich dadurch überrollt, das zog die Verhandlungen in die Länge.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge

Auch diesmal werden schwierige Gespräche erwartet, obwohl es scheinbar nur um technische Fragen geht. Die Kommission will vor allem Schlupflöcher stopfen und die Durchsetzung der Zwangsmaßnahmen verbessern. Aber das betrifft ein heikles politisches Thema: die Ausweitung von EU-Sanktionen auf Unternehmen in Drittstaaten, die selbst nicht Ziel „restriktiver Maßnahmen“ sind.