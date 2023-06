Aktualisiert am

Ohne Russland und Belarus treffen sich die Staats- und Regierungschefs Europas in Moldau. Die EU hat ein Unterstützungspaket dabei – denn der Kreml versucht das Gastland zu destabilisieren.

In Chişinau ist das Regierungsgebäude bereits mit den Flaggen Moldaus und der EU geschmückt. Bild: dpa

An diesem Donnerstag findet in Moldau das größte internationale Ereignis statt, seit das Land 1991 von der Sowjetunion unabhängig wurde. Nahe der Hauptstadt Chişinau kommen die Staats- und Regierungschefs Europas zusammen. Es ist das zweite Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft, eines neuen, eher informellen Formats.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Reinhard Veser Redakteur in der Politik.



Eingeladen sind alle Staaten Europas – bis auf Russland und Belarus. „Wenn ich in Moskau sitze und sehe, wie sich in meiner direkten Nachbarschaft 47 Staaten treffen, ist das eine wichtige Botschaft“, so fasste ein hoher EU-Beamter die Absicht zusammen.