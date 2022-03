Westliche Sanktionen : Einsturzgefahr in Moskau

In der Frage eines Öl- und Gasembargos zeigt das westliche Lager zum ersten Mal seit Wochen wieder Uneinigkeit. Allerdings geht es hier nicht um grundsätzliche Differenzen in der Russlandpolitik wie früher etwa bei Nord Stream 2, sondern um eine Anerkennung der Realität.

Amerika kann ein sofortiges Embargo verkraften, weil es bei Weitem nicht so abhängig von russischer Energie ist wie Europa. Dass die EU bis Ende des Jahres die Gasimporte aus Russland um zwei Drittel reduzieren will, zeigt, dass der Westen immer noch eine gemeinsame Strategie verfolgt, wenn auch eine zeitversetzte.

Auf Dauer angelegt

Die westliche Sanktionspolitik überschreitet damit eine Schwelle, die für Russlands Zukunft bedrohlich ist. Bei den Maßnahmen gegen die Banken oder die Industrie mag man sich im Kreml eingeredet haben, dass diese nach dem Krieg irgendwann wiederaufgehoben werden. Die Ab­kehr von russischen Energielieferungen, die der Westen nun in Angriff nimmt, ist aber auf Dauer angelegt, und sie kommt weit schneller, als das selbst noch vor ein paar Tagen vorstellbar war.

Natürlich wird das gerade in Deutschland ein schwieriger und teurer Prozess, von dem nicht gesagt ist, dass er genau so funktioniert, wie es die EU-Kommission plant. Aber die Richtung steht fest: Russland muss sich auf den Verlust seiner wichtigsten Kunden einstellen, damit sind tragende wirtschaftliche Säulen in Putins Reich zumindest mittelfristig einsturzgefährdet. Es gab schon nichtigere Anlässe für eine Palastrevolte.

Auf dem militärischen Feld kann Putin einstweilen weiter auf die Selbstabschreckung des Westens zählen. Das Theater um die polnischen MiG-29 zeigt, wie viel Eindruck sein nukleares Säbelrasseln bis ins weit entfernte, aber ballistisch erreichbare Washington gemacht hat. Die NATO befestigt die Ostflanke, lässt sich von den Hilferufen aus Kiew jedoch nicht zu Grenzüberschreitungen verleiten.

Das ist eine realpolitisch vertretbare Entscheidung, aber keine moralische Sternstunde des Westens; gerade in Deutschland sollte sie Anlass geben, in solchen Fragen künftig demütiger zu reden. Das Schicksal der tapferen Ukrainer hängt davon ab, was zuerst fällt: die militärische Front in ihrem Land oder die politische in Moskau.