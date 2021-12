Afghanistan : Wie kann das Elend von Millionen gelindert werden?

In einer Telefonumfrage des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen (WFP) in Afghanistan gaben jüngst 98 Prozent der Befragten an, nicht ausreichend zu essen zu haben. Durchschnittliche Familien würden schon jetzt „kaum noch mit der Lage fertig“, beschrieb das WFP die Lage im Land. Die Organisation Save the Children teilte vergangene Woche mit, sie erwarte, dass in diesem Winter 14 Millionen Kinder in Afghanistan Hunger leiden würden. Auf der Liste der 20 weltweit größten humanitären Krisen des International Rescue Committee (IRC) belegt Afghanistan inzwischen den ersten Platz.

Alexander Haneke Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

Im kommenden Jahr könnte das Land von nahezu flächendeckender Armut betroffen sein, hieß es vom IRC bei der Veröffentlichung der „Emergency Watchlist 2022“. Vielen Afghaninnen und Afghanen gehe das Geld aus, während die Preise für Lebensmittel oder Medikamente stiegen.