Folge von Sanktionen : Tausende Russen sitzen in Thailand fest

In Thailand sitzen in Folge der Sanktionen gegen Moskau mehrere Tausend Russen sowie einige Hundert Ukrainer fest. Die Urlauber sind seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine aufgrund gestrichener Heimatflüge, exorbitant gestiegener Preise für Flugtickets sowie der Blockade des russischen Zahlungsverkehrs in dem südostasiatischen Reiseland gestrandet.

Den thailändischen Tourismusbehörden zufolge hält sich von den mehr als 6000 feststeckenden Touristen etwas die Hälfte auf der Insel Phuket auf. Der Rest harrt in anderen Urlaubsorten wie Koh Samui, Pattaya und Krabi aus.

Seitdem sich das Land in Südostasien wieder für internationale Touristen geöffnet hat, stellen die Russen die größte Gruppe an Einreisenden. Allein im Januar sollen 23.000 Russen eingereist sein, etwa ein Fünftel aller Einreisenden. Derzeit kommt aber nur noch ein Bruchteil davon an.

Die Behörden versprachen Erleichterungen für die gestrandeten Touristen. Sie können ohne zusätzliche Gebühren ihre Visa verlängern. Niemand werde gegen seinen Willen ausgewiesen, hieß es. „Wir haben die Hotels gebeten, die Preise zu senken und ihre Aufenthalte zu verlängern“, versicherte der Chef des Tourismusverbands von Phuket.

Auf der Insel haben die Behörden eine Telefonberatung in russischer Sprache eingerichtet. Es wird außerdem daran gearbeitet, Rückflüge zur Verfügung zu stellen, darunter sowohl über die üblichen Linienflüge als auch mit Sonderflügen.

Die russische Botschaft in Bangkok teilte auf Facebook mit, die russischen Behörden würden „die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Rückkehr der russischen Touristen zu gewährleisten“. Thailands Tourismusindustrie, die nach zwei Jahren Pandemie die Rückkehr der Urlaubsgäste ungeduldig erwartet hatte, zeigte Verständnis: „Wir müssen gute Gastgeber sein und uns um jeden kümmern“, sagte der Chef der Tourismusbehörde, Yuthasak Supasorn.

Die Regierung in Thailand hatte, wie einige südostasiatische Nachbarländer, versucht, nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine Neutralität zu wahren. Im Februar veröffentlichte Thailand zunächst nur eine Stellungnahme von wenigen Sätzen, in der Russland namentlich nicht genannt worden war. Gleichwohl gehörte Thailand zu den 141 Ländern, die mit ihrer Stimme die Resolution der UN-Vollversammlung zur Verurteilung der russischen Invasion unterstützt haben.