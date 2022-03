Sanktionen gegen Russland : Europa lernt die Sprache der Macht

Europa müsse die „Sprache der Macht“ lernen. Josep Borrell hat davon gesprochen, seit er im Amt des EU-Außenbeauftragten ist. Auch Ursula von der Leyen machte sich die Formel zu eigen.

Sie liegt dem „Strategischen Kompass“ zugrunde, der die EU-Verteidigungspolitik in den nächsten Jahren neu ausrichten soll. Doch ist es das eine, darüber zu reden und zu schreiben. Das andere ist, es auch zu tun.

In ihrer Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hat die EU diese Schwelle nun überschritten. Sie setzt ihre ganze Macht ein, um Wladimir Putins Pläne zu durchkreuzen. Sie zeigt dabei eine Geschlossenheit und Entschlossenheit, mit der er nicht rechnen konnte. Das ist in der Tat ein „historischer Augenblick“, wie Borrell sagt.

Zum ersten Mal werden Waffen geliefert

Zwei Dinge sind am Wochenende geschehen, die eine Woche zuvor unvorstellbar waren. Zum einen liefert die EU erstmals in ihrer Geschichte Waffen an ein Land, und das auch noch mitten in ein Kriegsgebiet.

Sie wendet dafür eine halbe Milliarde Euro auf. Das ist immerhin die Hälfte dessen, was Präsident Biden seit Beginn der Krise an Militärhilfe freigegeben hat. Die bilaterale Hilfe der Mitgliedstaaten kommt noch obendrauf.

Zum anderen hat die EU zu den härtesten Waffen in ihrem Arsenal gegriffen, und die sind wirtschaftlicher Art. Nun werden wirklich große russische Banken vom internationalen Zahlungsverkehr abgeschnitten.

Noch bedeutsamer ist, dass die Hälfte der russischen Zentralbankreserven eingefroren wurde, Devisen im Wert von mehr als 300 Milliarden Euro. Das wirkt nicht erst in ein paar Wochen oder Monaten, sondern sofort. Es schränkt die Fähigkeit der russischen Regierung ein, auf den Preisverfall des Rubels zu reagieren, und es halbiert Putins Kriegskasse.

Ein Moment wie 9/11 in Amerika

Falls der Kremlherrscher den Krieg weiter eskalieren und Kiew mit Artillerie beschießen will, muss er wissen: Dieses Geld könnte eines Tages auch zur Begleichung von Kriegsschäden herangezogen werden.

Europa erlebt gerade einen Moment, der mit der Wirkung von 9/11 in Amerika vergleichbar ist. Auf dem Kontinent herrscht ein Krieg, wie man ihn sich nicht vorstellen konnte, nicht vorstellen wollte. Zwar ist die EU selbst nicht betroffen, aber Putins Aggression wird als Angriff auf die gesamte Nachkriegsordnung verstanden.

Wenn er jetzt nicht gestoppt wird, könnte diese Ordnung ganz zerfallen. Das ist eine existenzielle Erschütterung, wie sie größer nicht sein könnte. Es ist auch der Grund, warum eine EU-Perspektive für die Ukraine nun ernsthaft in Erwägung gezogen wird. Kiew ersucht um Beitritt, und in der EU wächst der Wille, dem Land schnell einen Kandidatenstatus zu geben.

Die europäische Integration wird durch Krisen vorangetrieben. In dieser Krise entdeckt die EU den Teil ihrer Macht, der nicht im Freihandel liegt, sondern in der Handelsbeschränkung. Sie lernt, ihre Interessen robust zu vertreten, so wie es Amerika immer schon getan hat.

Und sie lernt, sich in einer Welt zu behaupten, in der Autokraten Regeln außer Kraft setzen. Ob dieses Erwachen rechtzeitig genug kommt, um die Ukraine zu retten, ist ungewiss. Aber es zeigt den Machthabern in Moskau und Peking, dass sie den Selbsterhaltungstrieb liberaler Demokratien nicht unterschätzen dürfen.