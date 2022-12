Sanktionen gegen Russland : EU-Staaten uneins über Ausnahmen für Oligarchen

Unter den EU-Staaten ist ein schwerer Streit über das geplante 9. Sanktionspaket gegen Russland ausgebrochen. Dabei geht es um Ausnahmen für den Export von Dünge- und Lebensmitteln. Unter deutscher Führung drang die große Mehrheit der Mitgliedstaaten auf eine Sonderbestimmung, die es nationalen Behörden erlauben würde, sechs russische Oligarchen von Sanktionen auszunehmen und ihnen insbesondere den Export von Getreide und Dünger in Drittstaaten zu gestatten.

Gegen diese Ausnahme legten Polen und Litauen am Donnerstagmorgen ihr Veto ein. Die vorgeschlagene Ausnahme öffne „ein großes Schlupfloch“ und ermögliche Oligarchen „ihren Wohlstand zu mehren, was zum russischen Kriegsbudget beiträgt“, argumentierte Litauen gemäß einem der F.A.Z. vorliegenden Schriftsatz. „Wir würden so nur die russische Propaganda verstärken, dass unsere Sanktionen Schuld an der globalen Nahrungsmittelkrise Schuld seien.“

Dagegen verweisen Deutschland und weitere Länder darauf, dass der UN-Generalsekretär die EU-Staaten ausdrücklich um Ausnahmen gebeten habe, weil mehrere afrikanische Staaten von den Lieferungen abhängig seien. Wegen der Sanktionen wurden in den vergangenen Monaten Transporte in fünf Ländern aufgehalten, darunter Belgien und die Niederlande.

Die Behörden verwiesen darauf, dass die Sanktionsbestimmungen der EU jeglichen Geschäftsverkehr mit gelisteten Personen und Organisationen ausschließen. Offiziell hatte die EU bisher stets beteuert, Lebens- und Düngemittel seien von Sanktionen ausgenommen. Das bezieht sich jedoch nur auf sektorale Sanktionen. De facto wurde der russische Export von Düngemitteln über EU-Staaten durch die individuellen Listungen komplett gestoppt.

Zu den sechs betroffenen Oligarchen gehört der russische Unternehmer Dmitrij Mazepin. Er war bis März Mehrheitseigentümer des von ihm gegründeten Unternehmens Uralchem. Nachdem er wegen seiner Nähe zum Kreml gelistet wurde, verminderte er seinen Anteil auf 48 Prozent und trat als Vorstandsvorsitzender zurück. Gleichwohl seien nun selbst „humanitäre Lieferungen“ an afrikanische Länder nicht mehr über EU-Häfen möglich, klagte er diese Woche in der „Financial Times“. Am Donnerstag war ungewiss, wie der Konflikt zwischen den Mitgliedstaaten gelöst werden kann.

Zudem wurde eine weitere Blockade offenbar. Es gelang den Staaten nach mehrfacher Fristverlängerung nicht, das sogenannte Ungarn-Paket im schriftlichen Verfahren zu genehmigen. Polen war nicht bereit, einem Element zuzustimmen: der Einführung einer Mindeststeuer auf große globale Unternehmen. „Das ist eine Art Erpressung von manchen Ländern“, sagte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki beim Europäischen Rat in Brüssel. Diese versuchten, völlig unterschiedliche Themen wie die finanzielle Unterstützung für die Ukraine im Krieg gegen Russland und die internationale Mindeststeuer zu verbinden. Bis Sonntag muss eine Lösung gefunden werden, sonst können Budget-Mittel für Ungarn nicht eingefroren werden.