Oligarchen in London : „Ein Gesetz, das die Schlinge um Putin zuzieht“

Jahrelang wurde das neue Geldwäschegesetz gemächlich vorbereitet – jetzt, unter dem Eindruck der Bombardements ukrainischer Städte und dem wachsenden Druck der Öffentlichkeit, bringt es die konservative Regierung im Galopp (und eilig verschärft) durchs Parlament. Schon Ende der Woche könnte Königin Elisabeth II. das „Gesetz über die Wirtschaftskriminalität“ in Kraft setzen. Laut Boris Johnson, dem Premierminister, wird es „die Schlinge um Putins Regime weiter zuziehen“. Kritiker bemängeln hingegen, dass es weiterhin Schlupflöcher lasse.

Ziel des dreigliedrigen Gesetzes ist ein wirksameres Vorgehen gegen fragwürdige Investoren, vor allem russischer Provenienz. Im ersten Teil wird ein „Register für Übersee-Entitäten“ geschaffen, aus dem hervorgehen soll, welche Privatpersonen hinter dem Besitz von Immobilien stehen. Die Eigentumsverhältnisse – allein auf dem Londoner Immobilienmarkt sollen Russen laut Transparency International mehr als 1,8 Milliarden Euro investiert haben – werden oft kunstvoll verschleiert, vor allem über Firmen mit Sitz in ausländischen Steueroasen, deren Gesellschaftsstrukturen schwer nachvollziehbar sind. Firmen, die keine Auskunft über die wahren Profiteure geben, drohen nun Verkaufsbeschränkungen, Rechtsbrechern fünf Jahre Haft.

Im zweiten Teil erleichtert das Gesetz den Behörden die Anwendung der „Unexplained Wealth Orders”, mit denen Vermögen eingezogen werden können ohne gerichtlichen Nachweis, dass sie aus kriminellen Quellen stammen. Seit 2018 wurde von der Möglichkeit erst neun Mal Gebrauch gemacht. Der dritte Teil verändert Rechtsgrundlagen für Sanktionen. So wird es etwa leichter, Geldstrafen gegen Sanktionsbrecher zu verhängen.

Last-Minute-Veränderungen der Regierung sehen vor, Sanktionen gegen Personen, die schon von der EU oder Amerika sanktioniert sind, schneller umzusetzen. Außerdem soll die Frist für die Eintragung ins Register von 18 auf sechs Monate verkürzt werden. Dies geht der Labour Party nicht weit genug. Sie fordert, die Frist auf 28 Tage zu verkürzen.

Nicht nur in der Opposition wird gefragt, warum in Großbritannien lange dauert, was in der EU und in Amerika rasch geht. In der Regierung beruft man sich auf die Rechtslage, aber aus Sicht vieler Fachleute weicht diese nur unwesentlich ab von der anderer westlicher Demokratien. Ein Unterschied ist vermutlich, dass die hohe Dichte reicher Investoren in London eine ganze Armada hochspezialisierter Anwälte heranwachsen ließ, die ihre Mandanten zurzeit „präventiv“ gegen die Regierung und mögliche Maßnahmen verteidigen.

Plötzliche Berührungsängste mit reichen Russen

Kritiker führen das Aufblühen „Londongrads“ auf andere Gründe zurück. Die Eliten in London seien lange Zeit „besessen gewesen, Britannien zu öffnen und zum einfachsten Wirtschaftsplatz der Welt zu machen“, sagte unlängst die Vorsitzende der Organisation „Spotlight on Corruption“, Susan Hawley. Dies habe „behäbig“ gemacht. Noch im Oktober präsentierte sich Johnson als Gastgeber für Milliardäre. Als ihm auf dem „Global Investment Summit“ in London gesagt wurde, dass die Anwesenden etwa 24 Billionen Dollar repräsentierten, sagte er unter allgemeinem Gelächter: „Ich möchte jedem einzelnen dieser Dollars sagen: Sie sind willkommen im Königreich, und Sie sind zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Ort gekommen.“

Vor allem die konservative Partei zeigte bis vor kurzem kaum Berührungsängste mit wohlhabenden Russen. Sie nahm Spenden von ihnen, und Prominente wie der frühere Premierminister David Cameron und der damalige Londoner Bürgermeister Johnson revanchierten sich mit öffentlichen Tennisspielen. Ganze Branchen leben mittlerweile von den reichen Investoren, die natürlich nur zum Teil aus Russland stammen: von den Eliteschulen und -universitäten über Makler und Beratungsunternehmen bis hin zu Edelrestaurants und Luxusgeschäften. Schattenseiten für die Londoner sind nicht nur hohe Immobilienpreise, sondern der Verlust traditionellen Lebens in vielen Stadtteilen mit unbewohnten Straßenzügen. Vielen reichen Russen ist in den vergangenen Jahren der Aufstieg in die höhere Gesellschaft geglückt, wo sie oft als Kunstmäzene, Wohltäter oder auch als Eigentümer berühmter Fußballclubs auftauchen – wie der Oligarch Roman Abramowitsch, der gerade unbehelligt von Sanktionen seine Besitztümer verkauft.

Aber es ist nicht immer leicht, reichen Russen Verbindungen zum Kreml nachzuweisen. Viele Biographien sind kurvenreich. Einige erstaunte es, als am Sonntag Evgeny Lebedev, ein Freund des Premierministers, als Grenzfall in der Presse auftauchte. Eine Zeitung hatte berichtet, dass der britische Geheimdienst Bedenken geäußert habe, als Lebedev vor zwei Jahren für das Oberhaus vorgeschlagen wurde. Angeblich änderte sich die Einschätzung erst nach einer Intervention Johnsons, was dieser dementiert. Lebedev lebt in London, seit er mit acht Jahren als Sohn des „Diplomaten“ (sowie KGB-Offiziers und Oligarchen) Alexander Lebedev in die Stadt kam. Inzwischen ist er ein angesehener Verleger. Während der Vater noch 2014 die Annexion der Krim verteidigte, forderte der Sohn gerade in einem offenen Brief an Wladimir Putin in seinem „Evening Standard“, den Krieg gegen die Ukraine sofort zu beenden.

„Wir dürfen nicht Putins Spiel spielen und daraus eine Hexenjagd gegen jeden Russen im Königreich machen“, sagte Johnson am Montag, als er mit den Premierministern Kanadas und der Niederlande vor der Presse stand, mit denen er zuvor das weitere Vorgehen gegen Moskau beraten hatte. Das neue Gesetz zeige, dass man sehr schnell damit vorankomme, die Vermögen von kriminellen Eliten zu konfiszieren.